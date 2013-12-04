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亚洲 | 2013年 12月 4日 星期三 14:29 BJT

《中国数据观测》11月通胀料高位企稳，工业和投资增速略放缓

* 公布内容：中国11月通胀、工业、投资和消费数据
    * 公布时间：12月9日（CPI/PPI）；12月10日（工业、投资和消费）


    调查结果：(同比，%)      
                               中值       区间       上月    上年同   预测数
                                                               期     
 居民消费价格指数(CPI)         3.2     3.0 ~ 3.3      3.2      2.0      22
 工业生产者出厂价格指数(PPI)   -1.4   -1.8 ~ -1.3    -1.5     -2.2      22
 工业增加值                    10.1    9.7 ~ 10.3    10.3     10.1      22
 固定资产投资(不含农户)(1-11   20.0   19.9 ~ 20.8    20.1     20.7      20
 月)                                                                  
 社会消费品零售总额            13.3   12.5 ~ 14.1    13.3     14.9      22
 注：固定资产投资前值为1-10月数据。
 
    路透综合22家机构预测中值结果显示，中国11月通胀料高位企稳，主要得益于月内肉价
稳定，食品价格整体平稳；工业和投资同比增速和上月相比可能有微幅下滑，但整体仍保持
平稳，宏观经济处在良性发展轨道。
        
    分析师预估中值显示，中国11月CPI同比涨幅料为3.2%，持平于上月；而受需求疲弱和
高基数等因素影响，11月工业增加值同比增速料为10.1%，低于上月的10.3%；1-11月固定资
产投资增速预计为20%，略低于1-10月的20.1%。
    
    “（11月）食品价格总体运行平稳，其中蔬菜价格小幅回落，肉类价格略有上涨。预计
本月食品价格环比上月基本持平，”交通银行金融研究中心在报告中称，再考虑近期非食品
价格运行基本平稳，预计11月非食品价格同比涨幅和上月相比也基本持平。
    
    不过由于11月翘尾因素相比上月回落0.1个百分点，交行预计11月CPI同比涨幅可能在3-
3.3%左右，整个四季度CPI同比可能都在3%以上，全年约为2.7%，低于政府全年3.5%的物价
控制目标。
    
    招商证券宏观经济研究主管谢亚轩指出，微观高频数据显示11月中上旬发电量同比增速
依然高于去年同期，粗钢产量环比波动较小，但水泥价格涨幅放缓，螺纹钢价大致与10月底
持平，“预计11月工业增加值环比增速变化不大，考虑11月基数高于10月，预计本月工业增
速小幅回落。”
    
    投资方面，四季度投资活动趋于平淡，基建投资增速有所放缓，而受调控政策预期和销
售形势改善速度放缓的影响，房地产投资也明显下滑。“受前期总需求水平改善的影响，制
造业投资增速有所回升，但不足以抵消基建和地产投资增速的回落，”招商证券称，预计1-
11月投资增速为20%。
    
    此前出炉的中国11月官方制造业采购经理人指数(PMI)较上月持平在51.4，且高于市场
预期；汇丰11月中国制造业PMI终值亦较初值明显上修，都表明中国经济运行进入平稳增长
区间。而经济托底自然有利于三中全会各项改革的推进。
    
    十八届三中全会过后，中央政治局日前首度召开会议分析研究2014年经济工作，提出明
年将保持政策连续性和稳定性，并强调走新型城镇化道路，出台实施国家新型城镇化规划，
积极稳妥推进土地管理制度改革。               

    以下为各机构预测详情：(同比，%)       
                 CPI      PPI     工业     投资    零售销
                                                     售
 4CAST           3.3     -1.4     10.1     20.0     13.3
 澳新银行        3.1     -1.5     10.1       ~      13.4
 交通银行        3.1     -1.6     10.1     20.0     13.2
 美银美林        3.3     -1.5     10.0     20.0     13.2
 国开证券        3.3     -1.5     10.0     20.0     13.4
 招商证券        3.3     -1.6     10.0     20.0     13.4
 中金            3.0     -1.5     10.0     20.0     13.3
 中信证券        3.2     -1.4     10.1     19.9     13.2
 大和资本市场    3.2     -1.7     10.0     20.1     13.1
 德意志银行      3.1     -1.3     10.1     20.1     13.4
 光大证券        3.3     -1.4      9.9     20.0     13.2
 国信证券        3.3     -1.4     10.1     20.0     13.3
 海通证券        3.2     -1.5     10.0     19.9     13.2
 高频经济        3.0     -1.8      9.7       ~      12.7
 宏源证券        3.0     -1.3     10.1     20.8     14.1
 华创证券        3.2     -1.4     10.0     20.0     13.4
 兴业银行        3.1     -1.4     10.1     20.1     13.5
 上海证券        3.1     -1.4     10.2     20.2     13.0
 申银万国        3.1     -1.4     10.0     20.1     13.4
 瑞银            3.1     -1.4     10.0     20.0     12.5
 华宝信托        3.2     -1.4     10.1     20.1     13.3
 西班牙对外银    3.0     -1.5     10.3     20.0     13.4
 行                                                
 
    注：投资为1-11月同比增速
     ~ 表示暂无。(完)

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 (发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
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