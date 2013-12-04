路透基点专访：中国银团贷款市场取得长足发展--中行前资深经理唐茂恒

通过与中国银行业协会银团贷款与交易专业委员会的联系，唐茂恒创始了标准化的贷款文件，并发起建立了一个线上的贷款分销和交易平台。他此前在这个委员会任副主任。

**下一代**

刚刚退休的唐茂恒并未断开与银团贷款市场的联系。他密切关注着这个市场，并鼓励新一代银团贷款的银行家在这方面帮助中国往前发展。

相比外资行，唐茂恒表示中国的银行仍有一段长路要走，尤其在风险的控制和分散方面。

他指出，中资银行由于更愿意采用双边贷款来加强客户关系，导致了不良贷款的堆积。“一定要用银团，可以分散风险。企业遇到困难，不至于死。”

与此同时，唐茂恒认为利率放开也是中国银团贷款市场发展的一个推动力量。10月25日中国人民银行新推贷款基础利率(Loan Prime Rate，简称LPR)，他表示这是“利率放开的重要信号”。

LPR是商业银行对其最优质客户执行的贷款利率，每天基于九家中资银行利率的加权平均来发布。

唐称，LPR与上海银行间同业拆放利率(Shibor)在贷款操作中将逐渐取代央行利率。

“在我看来，将来强势的客户会要求用Shibor，因为比LPR低。LPR是中小客户、个人借贷使用的利率，”他称，“我认为PBOC最终会慢慢退出。”

唐茂恒也看好二级贷款交易在中国将快速发展，他相信，新成立的上海自由贸易区可能会成为完全商业化的二级贷款市场的实验田。

他称，上海自贸区有望提供一个机会，来引入国际二级市场操作以及促进中资和外资行之间的合作。

中国人民银行周一发布自贸区金融改革的最新指引，称将探索更便捷的海外融资途径，以及稳步推动利率自由化。

“二级市场对于一级市场相当重要。没有二级市场，一级市场的定价就没有根据，”唐茂恒称。

汤森路透基点此前发布了截至10月底的(除日本外)亚太地区银团贷款委托主办行排名表，中国银行排在首位，其后是国家开发银行。