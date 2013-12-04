重发-香港个股：港交所与新加坡交易所合作探讨离岸人民币市场等发展机会

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路透香港12月4日 - 香港交易及结算所有限公司 周三公布，与新加坡交易所 签订合作备忘录，共同探讨离岸人民币市场等发展机会。

港交所在一份声明中称，双方将在共同感兴趣的领域进行合作，包括共同探讨产品发展以促进人民币国际化进程，以及可能共同就影响整个亚洲地区的域外市场基建监管事宜展开研究等。

港交所行政总裁李小加在新加坡签约仪式上称，“这次与新加坡发展更紧密的联系，并协助亚洲区内投资者就与日俱增的离岸人民币资金作出投资部署，有助于我们巩固香港作为首要离岸人民币中心的地位。”

新交所首席执行长麦尼思-博可亦表示，两地交易所合作在彼此市场提供新产品和新服务，能够帮助投资者更加方便地进入中国资本市场。

“此外，通过在监管合作，我们希望为亚洲市场作好准备，在环球市场发展和监管改革上发出更响亮和一致的声音。”他说。

香港目前是全球最大离岸人民币市场，但中国先后向伦敦和新加坡签订合作以推进人民币在该等地区的使用，其中包括向新加坡给出500亿元人民币合格境外机构投资者（RQFII）额度。

新交所执行副总裁周士达此前接受路透专访时称，新加坡是亚洲最大的交易所买卖基金（ETF）中心，新交所已与数家在香港挂牌的RQFII ETF基金洽询，希望可以取得这些基金在新加坡双挂牌，以做为新加坡发展人民币产品的一环。 （完）

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