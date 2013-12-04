香港个股：瑞安房地产售沪地产项目予中国人寿信托，总代价最多34亿元

路透香港12月4日 - 中国房地产--瑞安房地产 周三宣布，拟出售上海黄浦区的太平桥地块项目予中国人寿信托，总代价高至34亿元人民币。

该公司并预期，出售事项可为其带来税前收益约1.92亿元人民币。公司拟将出售所得资金用于偿还现有债务、拨付与公司房地产开发相关的资金及其他项目开支。

瑞安房地产的声明称，将出售的太平桥物业开发项目，估计可出租及可出售建筑面积约为7.9万平方米，包括商业、办公楼及零售物业，目前由上海兴侨开发中并预期于2013年至2014年间竣工。

出售代价估计为33.23亿元人民币，并可在完成时根据项目的资产及负债予以调整，但总代价不会超过34亿元。

买方中国人寿信托是中国人寿保险（海外）股份有限公司的全资附属公司。(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)