香港个股：瑞安房地产售沪地产项目予中国人寿信托，总代价最多34亿元

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月10日
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
路透香港12月4日 - 中国房地产--瑞安房地产 周三宣布，拟出售上海黄浦区的太平桥地块项目予中国人寿信托，总代价高至34亿元人民币。
该公司并预期，出售事项可为其带来税前收益约1.92亿元人民币。公司拟将出售所得资金用于偿还现有债务、拨付与公司房地产开发相关的资金及其他项目开支。
瑞安房地产的声明称，将出售的太平桥物业开发项目，估计可出租及可出售建筑面积约为7.9万平方米，包括商业、办公楼及零售物业，目前由上海兴侨开发中并预期于2013年至2014年间竣工。
出售代价估计为33.23亿元人民币，并可在完成时根据项目的资产及负债予以调整，但总代价不会超过34亿元。
买方中国人寿信托是中国人寿保险（海外）股份有限公司的全资附属公司。(完)
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(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
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路透东京4月10日 - 日本财务省周一公布数据显示，2月经常帐盈余为2.81万亿日圆(252.6亿美元)，为2016年3月以来最大盈余。