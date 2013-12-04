普京支持率降至13年来最低--民调

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月10日
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科12月3日 - 俄罗斯独立调查机构Levada周二称，物价上涨和经济放缓导致俄罗斯总统普京的公众支持率上个月下降至逾13年来最低水平。
调查显示，11月普京的支持率为61%，低于10月的64%。之前的年内低点为1月时的62%。
很多领导人可能会羡慕普京的支持率，但对普京来说，这是2000年6月以来的Levada月度调查中支持率最低的一次；普京2000年5月开始首个总统任期。
“在物价持续上升的背景下，很多人看不到（经济）情况发生正面改善的希望，”Levada副主任Alexei Grazhdankin说道，称这可能是拖累普京支持率的主要因素。
2000-2008年的两个总统任期内，普京的支持率超过了70%，当时正值经济在石油的带动下蓬勃发展，有时支持率能超过80%。
Grazhdankin指出，调查暗示如果近期举行选举，普京可能无法获得50%以上的选票，以避免二次选举。
但他亦表示，61%的支持率为普京提供很大的支持缓冲，俄罗斯人尚没有一致支持其他人的迹象。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 4/10 沪 康惠制药 732139 2,497 14.57 22.98 国金证券 4/12 4/10 沪 大丰实业 732081 5,180 10.42 22.98 国泰君安 4/12 4/11 深 三超新材 300554 1,300 14.99 22.99 国信证券 4/13 4/11 沪 格尔软件 732232 1,525 18.10 22.91 国融证券 4/13 *4/12 深 正元智慧 300645 1,666.6667 12.35 22.98
路透东京4月10日 - 日本财务省周一公布数据显示，2月经常帐盈余为2.81万亿日圆(252.6亿美元)，为2016年3月以来最大盈余。