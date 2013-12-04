更新版 2--新债招标：中国五年续发国债定位低于预期，绝对收益高提振需求

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月10日
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
* 五年续发国债中标收益率4.2838%，边际4.3154%
* 收益率低于预期，机构需求偏好
* 票面利率冠绝今年10年内新发国债 (新增招标结果公告)
路透北京12月4日 - 中国财政部周三招标的五年期续发固息国债中标收益率低于预期。市场人士表示，该债票面利率冠绝今年10年以内新发国债，且为年内最后一期五年国债供应，机构需求偏好，推动一级收益率继续下探。
据业内人士透露，该续发国债中标收益率4.2838%，边际收益率4.3154%，均低于此前市场预测均值4.34%；首场投标倍数为2.04倍。另刊登在中国债券信息网的公告显示，该国债在280亿元人民币招标额基础上，获得2.1亿元追加认购，最终发行量为282.1亿元。
“这期债票息10年以内国债(年内)最高，大家没得可挑，买来基本都压箱底了，基本上没什么出来卖的，”上海一大型银行交易员称。
该新债为今年第23期五年品种第一次续发。13国债23券 从2013年11月7日开始计息，票面利率4.13%，为今年10年期以内国债最高。
上海另一银行交易员亦表示，近期市场流动性尚可，债券配置需求进一步浮现；新债结果虽较预期有所走低，但绝对收益水平还是挺高的。
上述大行交易员则指出，假如资金利率持续处于高位，则偏看空现券中期走势，“大家都想用钱，哪来那么多钱啊？就靠预期干炒，没用的！”
市场人士提供的数据显示，是次新债，一级半市场最新买卖报价收益率为4.3000%/4.2950%，最新一笔成交收益率则为4.2980%。
中债登银行间固息国债到期收益率曲线 显示，五年品种最新收益率为4.3519%。
今日招标新债按年付息，12月5日至12月9日进行分销，12月11日起与原发行部分合并上市交易。(完) (发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯/张喜良)
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 4/10 沪 康惠制药 732139 2,497 14.57 22.98 国金证券 4/12 4/10 沪 大丰实业 732081 5,180 10.42 22.98 国泰君安 4/12 4/11 深 三超新材 300554 1,300 14.99 22.99 国信证券 4/13 4/11 沪 格尔软件 732232 1,525 18.10 22.91 国融证券 4/13 *4/12 深 正元智慧 300645 1,666.6667 12.35 22.98
路透东京4月10日 - 日本财务省周一公布数据显示，2月经常帐盈余为2.81万亿日圆(252.6亿美元)，为2016年3月以来最大盈余。