更新版 2--新债招标：中国五年续发国债定位低于预期，绝对收益高提振需求

* 五年续发国债中标收益率4.2838%，边际4.3154%

* 收益率低于预期，机构需求偏好

* 票面利率冠绝今年10年内新发国债 (新增招标结果公告)

路透北京12月4日 - 中国财政部周三招标的五年期续发固息国债中标收益率低于预期。市场人士表示，该债票面利率冠绝今年10年以内新发国债，且为年内最后一期五年国债供应，机构需求偏好，推动一级收益率继续下探。

据业内人士透露，该续发国债中标收益率4.2838%，边际收益率4.3154%，均低于此前市场预测均值4.34%；首场投标倍数为2.04倍。另刊登在中国债券信息网的公告显示，该国债在280亿元人民币招标额基础上，获得2.1亿元追加认购，最终发行量为282.1亿元。

“这期债票息10年以内国债(年内)最高，大家没得可挑，买来基本都压箱底了，基本上没什么出来卖的，”上海一大型银行交易员称。

该新债为今年第23期五年品种第一次续发。13国债23券 从2013年11月7日开始计息，票面利率4.13%，为今年10年期以内国债最高。

上海另一银行交易员亦表示，近期市场流动性尚可，债券配置需求进一步浮现；新债结果虽较预期有所走低，但绝对收益水平还是挺高的。

上述大行交易员则指出，假如资金利率持续处于高位，则偏看空现券中期走势，“大家都想用钱，哪来那么多钱啊？就靠预期干炒，没用的！”

市场人士提供的数据显示，是次新债，一级半市场最新买卖报价收益率为4.3000%/4.2950%，最新一笔成交收益率则为4.2980%。

中债登银行间固息国债到期收益率曲线 显示，五年品种最新收益率为4.3519%。