主要国家经济指标预测--12月5日****

元邦投资：大连铁矿石期货偏弱行情尚未终结

清明节过后，铁矿石主力合约1709在仅仅两个交易日的小幅回升后便录得大跌，创下今年1月上旬以来的新低。目前港口铁矿石库存持续积累的势头尚未扭转，而国内矿山复产积极性仍存，铁矿石供应压力极大。同时，钢厂外矿库存可用天数持续下滑，且对价格低廉的中低品资源使用比例提高，导致矿价缺乏需求支撑。总体来看，利空仍待释放，在需求难增的情况下，铁矿石偏弱行情尚未终结。