主要国家经济指标预测--12月5日****

路透12月5日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
12月-5日-12月6日
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
0800 英国Halifax房价指数(较前月) 11月 +0.6% +0.7%
英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) +7.2% +6.9%
12月5日(四)
0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 10月 逆差3.75 逆差2.84
商品/服务进口(较前月) -- -1.0%
商品/服务出口(较前月) -- 持平
0630 法国失业率 第三季 -- 10.90%
1200 英国央行量化宽松规模(亿英镑) 12月 3,750 3,750
1200 英国央行利率决定 12月 0.5% 0.5%
1245 欧洲央行利率决定指标再融资利率 12月 0.25% 0.25%
存款利率 0.00% 0.00%
1230 美国Challenger企业裁员计划(人) 11月 -- 45,730
1330 美国企业获利 第三季初值 +3.0% +3.5%
1330 加拿大建筑许可 10月 +1.0% +1.7%
1330 美国实质国内生产总值(GDP) 第三季初值 +3.0% +2.8%
最终销售 +2.0% +2.0%
GDP隐性平减指数 +1.9% +1.9%
个人消费支出(PCE)物价指数 +1.9% +1.9%
核心PCE物价指数 +1.4% +1.4%
1330 美国初请失业金人数(万人) 11月30日当周 32.5 31.6
四周均值(万人) -- 33.175
续请失业金人数(万人) 11月23日当周 282 277.6
1500 美国工厂订单 10月 -1.0% +1.7%
1500 美国耐久财订单 10月修正值 -- -2.0%
扣除运输的耐久财订单 -- -0.1%
扣除国防的耐久财订单 -- -1.3%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -1.2%
1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 11月 -- 64.2
2350 日本外汇储备(亿美元) 截至11月底 -- 12,768
附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
12月4日(三)
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +0.6% +0.8%
(较上年同期) +2.3% +2.6%
GDP最终消费 +0.6% --
GDP资本支出 -0.2% --
0815 瑞士工业订单 第三季 -2.3% --
0843 意大利Markit/ADACI服务业PMI 11月 47.2 50.2
0848 法国Markit服务业PMI 11月 48.0 48.8
法国Markit综合PMI 48.0 --
0853 德国Markit综合PMI 11月 55.4 --
德国Markit服务业PMI 55.7 54.5
0858 欧元区Markit服务业PMI 11月 51.2 50.9
欧元区Markit综合PMI 51.7 51.5
0928 英国Markit/CIPS服务业指数 11月 60.0 62.0
1000 欧元区GDP(较前季) 第三季修正值 +0.1% +0.1%
(较上年同期) -0.4% -0.4%
1000 欧元区零售销售(较前月) 10月 -0.2% 持平
(较上年同期) -0.1% +0.9%
1200 美国抵押贷款市场指数 11月29日当周 392.1 --
再融资指数 1,602.1 --
1315 美国ADP就业报告(万人) 11月 增加21.5 增加17.3
1330 美国国际贸易收支(亿美元) 10月 逆差406.4 逆差400
1330 加拿大贸易收支(亿加元) 10月 顺差0.75 逆差7.3
出口(亿加元) 404.70 403.7
进口(亿加元) 404.0 411.0
1358 美国Markit服务业PMI 11月终值 55.9 --
1500 加拿大央行利率决议 1.00% 1.00%
1500 美国ISM非制造业指数 11月 53.9 55.0
ISM非制造业企业活动指数 55.5 59.6
ISM非制造业雇佣指数 52.5 --
ISM非制造业新订单指数 56.4 --
ISM非制造业价格指数 52.2 --
1500 美国新屋销售年率(万户) 10月 44.4 42.8
2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 +1.1% --
(较上年同期) +3.3% --
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 655 --
外资投资日本股票(亿日圆) 3,687 --
(完)