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亚洲 | 2013年 12月 5日 星期四 07:58 BJT

****主要国家经济指标预测--12月5日****

路透12月5日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
    12月-5日-12月6日
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段       预估值      前值
    0800    英国Halifax房价指数(较前月)                        11月        +0.6%     +0.7%
            英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期)                      +7.2%     +6.9%
    
    12月5日(四)
    0030    澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)                      10月    逆差3.75   逆差2.84
                商品/服务进口(较前月)                                        --      -1.0%
                商品/服务出口(较前月)                                        --       持平
    0630    法国失业率                                       第三季          --     10.90%
    1200    英国央行量化宽松规模(亿英镑)                       12月       3,750      3,750
    1200    英国央行利率决定                                   12月        0.5%       0.5% 
    1245    欧洲央行利率决定指标再融资利率                     12月       0.25%      0.25%
                            存款利率                                      0.00%      0.00%
    1230    美国Challenger企业裁员计划(人)                     11月          --     45,730
    1330    美国企业获利                                  第三季初值      +3.0%      +3.5%
    1330    加拿大建筑许可                                     10月       +1.0%      +1.7%
    1330    美国实质国内生产总值(GDP)                     第三季初值      +3.0%      +2.8%
                最终销售                                                  +2.0%      +2.0%
                GDP隐性平减指数                                           +1.9%      +1.9%
                个人消费支出(PCE)物价指数                                 +1.9%      +1.9%
                核心PCE物价指数                                           +1.4%      +1.4%
    1330    美国初请失业金人数(万人)                    11月30日当周       32.5       31.6
               四周均值(万人)                                                --     33.175
               续请失业金人数(万人)                     11月23日当周        282      277.6
    1500    美国工厂订单                                        10月      -1.0%      +1.7%
    1500    美国耐久财订单                                10月修正值         --      -2.0%
               扣除运输的耐久财订单                                          --      -0.1%
               扣除国防的耐久财订单                                          --      -1.3%
               扣除飞机的非国防资本财订单                                    --      -1.2%  
    1500    加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                      11月          --       64.2 
    2350    日本外汇储备(亿美元)                         截至11月底          --     12,768
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：

    12月4日(三)
    GMT时间  经济指标/活动                                公布时段        现值     预估值
    0030    澳洲国内生产总值(GDP)(较前季)                  第三季        +0.6%      +0.8%
                               (较上年同期)                              +2.3%      +2.6%
              GDP最终消费                                                +0.6%         --
              GDP资本支出                                                -0.2%         --
    0815    瑞士工业订单                                   第三季        -2.3%         --
    0843    意大利Markit/ADACI服务业PMI                      11月         47.2       50.2
    0848    法国Markit服务业PMI                              11月         48.0       48.8
            法国Markit综合PMI                                             48.0         --
    0853    德国Markit综合PMI                                11月         55.4         --
            德国Markit服务业PMI                                           55.7       54.5
    0858    欧元区Markit服务业PMI                            11月         51.2       50.9
            欧元区Markit综合PMI                                           51.7       51.5
    0928    英国Markit/CIPS服务业指数                        11月         60.0       62.0
    1000    欧元区GDP(较前季)                        第三季修正值        +0.1%      +0.1%
                     (较上年同期)                                        -0.4%      -0.4%
    1000    欧元区零售销售(较前月)                           10月        -0.2%       持平    
                          (较上年同期)                                   -0.1%      +0.9% 
    1200    美国抵押贷款市场指数                      11月29日当周       392.1         --
                再融资指数                                             1,602.1         --
    1315    美国ADP就业报告(万人)                            11月     增加21.5   增加17.3
    1330    美国国际贸易收支(亿美元)                         10月    逆差406.4    逆差400
    1330    加拿大贸易收支(亿加元)                           10月     顺差0.75    逆差7.3
                  出口(亿加元)                                          404.70      403.7
                  进口(亿加元)                                           404.0      411.0
    1358    美国Markit服务业PMI                          11月终值         55.9         --
    1500    加拿大央行利率决议                                           1.00%      1.00%
    1500    美国ISM非制造业指数                              11月         53.9       55.0
                ISM非制造业企业活动指数                                   55.5       59.6
                ISM非制造业雇佣指数                                       52.5         --
                ISM非制造业新订单指数                                     56.4         --
                ISM非制造业价格指数                                       52.2         --
    1500    美国新屋销售年率(万户)                           10月         44.4       42.8    
    2300    韩国国内生产总值(GDP)(较前季)            第三季修正值        +1.1%         --
                            (较上年同期)                                 +3.3%         --
    2350    日本投资外国债券(亿日圆)                         前周          655         --
            外资投资日本股票(亿日圆)                                     3,687         --   

(完)
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