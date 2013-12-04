离岸人民币：台湾赋税署称台湾注册法人取得陆资宝岛债仍须课税

路透台北12月4日 - 台湾财政部赋税署官员周三对路透表示，不论发行人为中资银行大陆机构或其海外分行，注册在台湾的专业投资机构，取得陆资宝岛债利息并入营利事业所得17%课税；交易资本利得则并入基本所得12%课税。

随着多档中资银行在台湾发行宝岛债(人民币计价债券)，部分市场投资人对课税原则感到困惑。

赋税署表示，陆资宝岛债课税原则将以所得税法、两岸条例及港澳条例为依归。

依照其解释，目前四档已向台湾柜台买卖中心(OTC)申请发行宝岛债的中资银行，是以香港分行为发行人，依港澳条例规定台湾营业机构的港澳所得来源并同台湾地区所得课税。将来若中资银行以大陆母行为发行人，依两岸条例规定大陆地区来源所得也同样并同台湾地区所得课税。

至于在台湾没有分支机构或营业代理人的外资法人，其所得来源为港澳地区及大陆地区，按目前相关法令的规定，其取得的债息及资本利得暂不须课税。

以下为陆资宝岛债课税原则一览表：

发行地 发行人 投资人 债息税率 交易资本利得税率 --------------------------------------------------------------------------- 台湾 中资银行 1.台湾注册法人 并入营利事业所得 并入基本所得 /台湾OBU 及其海外分行 17%课税 12%课税

2.在台湾无分支 不须课税 不须课税

及营业代理人外资 ---------------------------------------------------------------------------