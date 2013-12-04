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亚洲 | 2013年 12月 4日 星期三 13:14 BJT

香港股市：早盘削减跌幅，因市场预期中国将加快改革进程

路透香港12月4日 - 中国上海股市周三早盘创下近三个月高点，帮助香港股市削减跌幅，因市场预期中国政府可能加快改革进程。

农业科技股和建筑业相关类股上涨，因此前新华社官方消息称，中共中央政治局将稳步推出“新型城镇化”方案，推进土地改革。

恒生指数 下滑0.4%至23,827.1点，此前最多下跌1.3%。恒生国企指数 持平。

一拖股份 上涨2.5%，因市场预期随着小规模农户整合为农场，该公司可能受益。

海螺水泥 上扬1.1%。

中兴通讯 上涨0.4%。中国移动 和中国联通 分别下滑0.4%和0.7%。

中国神华 下挫1%。(完)
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