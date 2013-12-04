香港股市：早盘削减跌幅，因市场预期中国将加快改革进程

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月10日
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
路透香港12月4日 - 中国上海股市周三早盘创下近三个月高点，帮助香港股市削减跌幅，因市场预期中国政府可能加快改革进程。
农业科技股和建筑业相关类股上涨，因此前新华社官方消息称，中共中央政治局将稳步推出“新型城镇化”方案，推进土地改革。
恒生指数 下滑0.4%至23,827.1点，此前最多下跌1.3%。恒生国企指数 持平。
一拖股份 上涨2.5%，因市场预期随着小规模农户整合为农场，该公司可能受益。
海螺水泥 上扬1.1%。
中兴通讯 上涨0.4%。中国移动 和中国联通 分别下滑0.4%和0.7%。
中国神华 下挫1%。(完)
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 4/10 沪 康惠制药 732139 2,497 14.57 22.98 国金证券 4/12 4/10 沪 大丰实业 732081 5,180 10.42 22.98 国泰君安 4/12 4/11 深 三超新材 300554 1,300 14.99 22.99 国信证券 4/13 4/11 沪 格尔软件 732232 1,525 18.10 22.91 国融证券 4/13 *4/12 深 正元智慧 300645 1,666.6667 12.35 22.98
路透东京4月10日 - 日本财务省周一公布数据显示，2月经常帐盈余为2.81万亿日圆(252.6亿美元)，为2016年3月以来最大盈余。