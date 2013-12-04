台湾股市：收升0.3%优于区域股市，惟资产题材效应料难持续

路透台北12月4日 - 台湾股市周三重拾涨势，终场收高0.3%，表现优于多数亚股的下跌态势。分析师指出，台湾金融监督管理委员会开放企业以公允价值认列不动产收益，激励拥有资产的个股走扬，外资亦加码权值股，抬升大盘指数。但单一题材效应或已反应完毕，明日台股料重回高档震荡格局。

台湾加权股价指数 收高0.3%至8,418.00点；台股今日成交量 略走高至795.98亿台币，上日为719.79亿。

元富投顾台股分析师指出，今日因资产题材的加持，令台塑 、国泰金控 等具资产题材想像空间的个股均呈上扬走势，也带动指数走高。但他认为，台股仍面临美国量化宽松(QE)酝酿退场等外部因素的影响，且台湾产业表现疲弱，加上本土资金大户对证所税的疑虑都限制了台股动能，短线指数再涨有限。

〞美国11月的非农数据市场已提早反应，年底前台股大概就是在8,300-8,500点间波动。〞上述分析师说。

类股表现部分，纺织纤维类股 收涨0.60%，金融保险类指数 收高0.41%，其中新光人寿 收高1.47%；因金管会放宽企业明年起以公允价值认列投资性不动产收益，纺织等类股为主要受益者。

宏达电 收盘重挫3.3%，拖累电脑及周设类指数 收低0.41%。此前英国一法院裁定宏达电本周起必须停止在英国销售One Mini智慧手机，因侵犯芬兰竞争对手诺基亚 的专利权。

台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股买超16.16亿台币，连七日买超共计243.17亿台币。