台湾股市：收升0.3%优于区域股市，惟资产题材效应料难持续

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月10日
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
路透台北12月4日 - 台湾股市周三重拾涨势，终场收高0.3%，表现优于多数亚股的下跌态势。分析师指出，台湾金融监督管理委员会开放企业以公允价值认列不动产收益，激励拥有资产的个股走扬，外资亦加码权值股，抬升大盘指数。但单一题材效应或已反应完毕，明日台股料重回高档震荡格局。
台湾加权股价指数 收高0.3%至8,418.00点；台股今日成交量 略走高至795.98亿台币，上日为719.79亿。
元富投顾台股分析师指出，今日因资产题材的加持，令台塑 、国泰金控 等具资产题材想像空间的个股均呈上扬走势，也带动指数走高。但他认为，台股仍面临美国量化宽松(QE)酝酿退场等外部因素的影响，且台湾产业表现疲弱，加上本土资金大户对证所税的疑虑都限制了台股动能，短线指数再涨有限。
〞美国11月的非农数据市场已提早反应，年底前台股大概就是在8,300-8,500点间波动。〞上述分析师说。
类股表现部分，纺织纤维类股 收涨0.60%，金融保险类指数 收高0.41%，其中新光人寿 收高1.47%；因金管会放宽企业明年起以公允价值认列投资性不动产收益，纺织等类股为主要受益者。
宏达电 收盘重挫3.3%，拖累电脑及周设类指数 收低0.41%。此前英国一法院裁定宏达电本周起必须停止在英国销售One Mini智慧手机，因侵犯芬兰竞争对手诺基亚 的专利权。
台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股买超16.16亿台币，连七日买超共计243.17亿台币。
亚洲股市周三大多下跌，因对美国联邦储备理事会(美联储/FED)明年初缩减刺激的预期，促使投资者趁近期涨势了结获利。 (完)
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 4/10 沪 康惠制药 732139 2,497 14.57 22.98 国金证券 4/12 4/10 沪 大丰实业 732081 5,180 10.42 22.98 国泰君安 4/12 4/11 深 三超新材 300554 1,300 14.99 22.99 国信证券 4/13 4/11 沪 格尔软件 732232 1,525 18.10 22.91 国融证券 4/13 *4/12 深 正元智慧 300645 1,666.6667 12.35 22.98
路透东京4月10日 - 日本财务省周一公布数据显示，2月经常帐盈余为2.81万亿日圆(252.6亿美元)，为2016年3月以来最大盈余。