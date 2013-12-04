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货币新闻 | 2013年 12月 4日 星期三 13:52 BJT

日本经济：如果风险危及央行通胀目标可能需采取行动--央行审议委员

“我认为采取进一步行动的(政策)工具有限，并不意味着日本央行排除了其他选项，”佐藤健裕在日本函馆与商界领袖会面后的记者会上表示。

自4月推出大规模刺激政策撼动金融市场之后，日本央行一直维持货币政策不变。4月时日本央行承诺通过积极购买资产将基础货币翻倍，以在两年左右的时间实现2%的通胀率目标。(完)
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