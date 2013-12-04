中国新债: 国电集团周四将发行90亿元超短期融资券，期限三个月

路透上海12月4日 - 中国国电集团公司周三公告称，将于周四在银行间债市簿记建档发行今年第九期超短 期融资券，金额90亿元人民币，期限三个月。 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 国电集团 90 90 3 12/5簿记建档 国开行 AAA 12/6 12/9 兴业银行 ============================================================================================= 国电集团为中国五大发电集团之一，旗下有上市公司国电电力 。(完) 参看详情，可点选上海清算所网站(here) (发稿 丁淑琴; 审校 张喜良)