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亚洲 | 2013年 12月 4日 星期三 13:38 BJT

中国新债: 国电集团周四将发行90亿元超短期融资券，期限三个月

路透上海12月4日 - 中国国电集团公司周三公告称，将于周四在银行间债市簿记建档发行今年第九期超短
期融资券，金额90亿元人民币，期限三个月。
    
    具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
             (亿元)   (亿元)    (月)                                      (缴款日)
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  国电集团      90       90      3    12/5簿记建档    国开行     AAA       12/6       12/9
                                                      兴业银行
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  国电集团为中国五大发电集团之一，旗下有上市公司国电电力 。(完)

  参看详情，可点选上海清算所网站(here)

 (发稿 丁淑琴; 审校 张喜良)
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