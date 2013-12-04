《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--12月4日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *国电集团 90 90 3 12/5簿记建档 国开行 AAA 12/6 12/9 兴业银行 ======================================================================================== *大唐发电 100 20 3 12/5簿记建档 建设银行 AAA 12/6 12/9 中信银行 ======================================================================================== 中国节能 100 20 6 推迟发行 国开行 AAA -- -- 环保集团 ======================================================================================== 五矿股份 400 30 9 推迟发行 中国银行 AAA -- -- 农业银行 ======================================================================================== 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中信建投证券 49 16 3 12/9招标 北京银行 AAA 12/10 12/11 (最高发行余额) 建设银行 ======================================================================================= *西南证券 44 10 3 12/9招标 工商银行 AA+ 12/10 12/11 (最高发行余额) ======================================================================================= *内蒙古双欣 12 6 12 12/11簿记建档 建设银行 AA- 12/12 12/13 能源化工公司 ======================================================================================= 招商证券 93 15 3 12/5招标 农行/建行等 AAA 12/6 12/9 (最高发行余额) ======================================================================================= 安信证券 35 15 3 12/5招标 兴业银行 AAA 12/6 12/9 (最高发行余额) ======================================================================================= 新疆生产建设 15 3 12 12/9簿记建档 建设银行 AA 12/10 12/11 兵团投资公司 农业银行 ======================================================================================= 康美药业 20 10 12 12/6簿记建档 工商银行 AA+ 12/10 12/11 ======================================================================================= 春和集团 8 4 12 12/6簿记建档 国开行 AA- 12/9 12/10 ======================================================================================= 万丰奥特 2.5 2 12 12/6簿记建档 中信银行 AA- 12/10 12/11 控股集团 ======================================================================================= 福建三安集团 21 12 12 12/10簿记建档 国开行 AA 12/11 12/12 浦发银行 ======================================================================================= 长江电力 180 30 12 推迟发行 建设银行 AAA -- -- 农业银行 ======================================================================================= 成都双流机场 12 1 12 推迟发行 浦发银行 AA+ -- -- ======================================================================================== 金城集团 6 3 12 推迟发行 招商银行 A+ -- -- (中航机电系统有限公司提供担保) ======================================================================================== 镇江国资 15 7.5 12 推迟发行 民生银行 AA -- -- ======================================================================================= 四川水电投资 10 5 12 推迟发行 兴业银行 AA -- -- 经营集团 ======================================================================================= 现代牧业集团 14 7 12 推迟发行 招商银行 AA -- -- ======================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================== *金晶科技 5 2 3 12/11簿记建档 建设银行 AA- 12/12 12/13 ======================================================================================== *江苏三房巷 11 5 3 12/11簿记建档 农业银行 AA 12/13 12/16 集团 进出口行 ======================================================================================== 酒泉钢铁集团 38 38 3/5 12/5簿记建档 国开行 AA+ 12/6 12/9 (两个品种不预设发行规模，可双向回拨调整) 国泰君安证券 ======================================================================================== 酒泉钢铁集团 15 15 3 12/6簿记建档 浦发银行 AA+ 12/10 12/11 ======================================================================================== 安徽省外经 10 7 5 12/6簿记建档 浦发银行 AA 12/10 12/11 建设(集团) ======================================================================================== 赣州发展投资 35 35 10 12/9-12/10簿记 交通银行 AA 12/11 12/12 控股集团 (从第六年开始每年偿还20%本金) ======================================================================================== 河南能源 80 30 5 推迟发行 中信证券 AAA -- -- 化工集团 20 7 (品种间可回拨) 中信银行 ======================================================================================== 同仁堂 5 5 5 推迟发行 中信银行 AA -- -- 中信建投 ======================================================================================== 无锡产业 10 10 5 推迟发行 工商银行 AA+ -- -- 发展集团 建设银行 ======================================================================================== 百联集团 20 10 3 推迟发行 工商银行 AAA -- -- ======================================================================================== 德力西集团 10 5 3 推迟发行 广发银行 AA -- -- ======================================================================================== 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 丁淑琴； 审校 康熙泽)