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货币新闻 | 2013年 12月 4日 星期三 16:23 BJT

表格：瑞士第三季工业订单较上年同期下跌2.3%

路透苏黎世12月4日 - 瑞士联邦统计局周三公布，瑞士第三季工业订单较上年同期下滑2.3%，第二季工业订单修正为较上年同期下滑4.3%，前值为下滑4.2%。

主要数据

(较上年同期变动率，扣除建筑)

2013第三季 2013第二季

新订单

年变动率 -2.3 -4.2

数据细节请点击：(here) (完) (编译 洪曦; 审校 高琦)
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