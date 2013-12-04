版本:
中国
货币新闻 | 2013年 12月 4日 星期三 14:25 BJT

日本股市：日经指数脱离六年收盘高位且跌逾2%，因投资者了结获利

11月的美国就业数据可能提供美联储何时开始撤出刺激政策的进一步线索。

日本股市日经指数 收低2.2%，报15,407.94点，创出两周来最低收盘。周二该股指创出2007年12月以来最高收盘。

东证股价指数(TOPIX) 大幅下跌1.7%，收报1,240.99点，25.4亿股易手，低于周二26.9亿股的一周高位。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐