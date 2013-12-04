意大利数据：11月服务业PMI降至47.2，重陷萎缩状态

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北4月10日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,402亿台币。
这个结果比路透调查中全部11位分析师的预期都低，调查中值预估意大利11月服务业PMI稍降至50.2。
意大利自2011年中以来已连续九个季度衰退，创战后最长连续衰退期。
多数分析师原本预期第四季可望恢复温和增长，但Markit分析师Phil Smith称现在这看来根本没有把握。
“11月服务业活动再度萎缩，引发外界严重质疑该国第四季是否真的可以摆脱衰退，尤其考虑到活动下滑的程度，及新业务流入相当疲弱。”他说。
该调查的新业务分项指数从10月的50.7跌至47.0。(完) (编译 王翔琼/张若琪 审校 张涛/艾茂林)
路透台北4月10日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,402亿台币。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
整体来看，上周农产品走势明显强于工业品，易盛农期指数连续四周出现阴线之后反转上攻，高点为1140.86，低点为1117.63点。截至4月7日收盘，报收于1131.22点，结算价为1132.04点，较前一周上涨0.58点或0.05%，成交456.7万手，持仓236.9万手。