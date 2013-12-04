意大利数据：11月服务业PMI降至47.2，重陷萎缩状态

这个结果比路透调查中全部11位分析师的预期都低，调查中值预估意大利11月服务业PMI稍降至50.2。

意大利自2011年中以来已连续九个季度衰退，创战后最长连续衰退期。

多数分析师原本预期第四季可望恢复温和增长，但Markit分析师Phil Smith称现在这看来根本没有把握。

“11月服务业活动再度萎缩，引发外界严重质疑该国第四季是否真的可以摆脱衰退，尤其考虑到活动下滑的程度，及新业务流入相当疲弱。”他说。

该调查的新业务分项指数从10月的50.7跌至47.0。(完) (编译 王翔琼/张若琪 审校 张涛/艾茂林)