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货币新闻 | 2013年 12月 4日 星期三 17:01 BJT

重发-法国数据：11月服务业PMI终值为48.0，行业活动又现萎缩

这低于初值48.8，且是6月以来最低。11月法国综合PMI也从10月的50.5降至48.0，11月PMI初值为48.5。

Markit资深分析师Jack Kennedy称，“11月法国服务业再次陷入衰退，凸显企业持续面临挑战。”

其还说道，“最新的数据显示出第四季GDP下滑的风险，这可能将法国再次拖入经济衰退。”(完)
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