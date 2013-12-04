基金产业：人民币基金市场方兴未艾，德银和Amundi欲分得更大蛋糕

路透香港12月4日 - 全球基金投资经理人正在把目光投向亚洲以外地区，努力抓住海外投资者对中国资产需求日渐旺盛的机会。此前，中国官方放宽投资限制，推动人民币在国际范围内的使用。

中国嘉实国际资产管理有限公司近期与德银资管(Deutsche Asset & Wealth Management)合作，共同在美国推出直接投资中国内地股市的上市交易基金(ETF)。

A股ETF管理的总资产在几年之内剧增至约190亿美元。德意志银行(Deutsche Bank)表示，这只在美上市的新ETF首轮吸引的投资就超过了1亿美元，在今年美国ETF市场推出的所有股票ETF中规模最大。

“我们非常满意，”德银资管旗下亚洲区被动型投资主管Marco Montanari称。

但这只ETF想要赶上香港上市的三大A股ETF还尚需时日。三大A股ETF分别是iShares安硕富时中国A50 、南方富时中国A50 和华夏沪深300 ，它们管理着超过130亿美元的资产，占据了ETF市场的大部分江山。

“美国投资者历史上一直对实物ETF抱有浓厚兴趣，美国的大部分ETF都是实物ETF，因为这类ETF更让人放心，”Montanari表示。他正在与监管者洽商，计划在欧洲推出德银的首只人民币合格境外投资者(RQFII)ETF。

由于得到监管层的支持，面向亚洲以外投资者的ETF产品也加快了增长步伐。据悉，美国基金公司Krane正与中国博时基金磋商在美推出一只RQFII ETF。

“RQFII最近满活跃的，主要是因为外国投资者对中国政府改革决心的确认以及对经济前景看好，”凯基证券亚洲营运总裁邝民彬表示。

东方汇理资产管理公司(Amundi Asset Management)和星展银行(DBS) 此前已在其基金中增设人民币计价类别，摩根大通资产管理和惠理基金据称也在策划类似举动。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)