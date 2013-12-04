香港个股：港交所计画上市以LME合约为基础的月度现金结算产品

路透新加坡12月4日 - 港交所 行政总裁李小加周三向路透表示，计画以伦敦金属交易所(LME)合约为基础，在香港挂牌上市月度现金结算的产品。

李小加在接受路透访问时表示，该公司同时计画与上海期货交易所合作，共同挂牌上市上海期交所的工业金属合约，以带动套利机会并扩增流动性。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)