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货币新闻 | 2013年 12月 4日 星期三 17:12 BJT

德国数据：11月民间部门成长速度创下近两年半最快--Markit

“民间服务业产出扩张程度创2011年中期以来最大，新订单分项改善暗示，德国经济今年料将正面收官，”Markit分析师Tim Moore称。

Moore表示，“11月PMI调查为德国经济带来双重好消息，即服务业也像制造业一样录得强劲产出成长，而且好转速度快于前月。”

11月服务业PMI从52.9升至55.7，高于初值54.5。

服务提供商对业务前景的看法为3月以来最乐观。(完)

(编译 王翔琼；审校 徐文焰)
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