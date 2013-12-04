投行观点：花旗设定明年底指数目标，香港H股潜在回报好于整体大市

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月10日
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
路透香港12月4日 - 投行花旗的报告称，该行定出2014年底恒生指数 和恒生国企指数 目标，分别较现水平约有5%及25%潜在升幅，换言之H股将明显跑赢大市。
报告指出，恒生指数目前的市盈率低于历史均值，虽然估值不昂贵，但可获重估的因素不多，因此将2014年底指数目标维持在25,000点，而基于个股目标价的乐观预测目标可达26,500点。
至于包括H股在内的中国股票，随着三中全会落实改革路向，有助中国避过短期硬着陆风险并释放增长潜力，明年MSCI中国指数 可望在过去两年的上落格局中取得突破，带来20%或以上的回报。
按照2014年中国改革过程顺利且企业盈利增长8.6%的基本情景，花旗给出MSCI中国指数目标77点，沪综指 目标2,805点，恒生国企指数目标价14,335点。
恒生指数周三早盘收报23,827.06点，H股指数报11,451.45点，以此计算，花旗的目标可为投资者带来潜在升幅分别为5%及25%。而沪综指亦有约25%潜在升幅。
花旗策略师Markus Rosgen在报告中称，除日本外的亚洲股票经历40年以来最大降级，因此预期2014年肯定带来正回报。而资金流向偏好于拥有经常帐盈余的国家，因此预计出口上升可进一步吸引资金流入韩国、台湾和中国，有利于股票市帐率上升。
他并指出，基于股息收益率与美国债券比较，亚洲股票较固定收益的价值更为吸引。根据该行从央行帐目上的资产状况评核，亚洲的流动性按年增长5.7%，足以推动股市上升，但肯定不足以令牛市出现。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 4/10 沪 康惠制药 732139 2,497 14.57 22.98 国金证券 4/12 4/10 沪 大丰实业 732081 5,180 10.42 22.98 国泰君安 4/12 4/11 深 三超新材 300554 1,300 14.99 22.99 国信证券 4/13 4/11 沪 格尔软件 732232 1,525 18.10 22.91 国融证券 4/13 *4/12 深 正元智慧 300645 1,666.6667 12.35 22.98
路透东京4月10日 - 日本财务省周一公布数据显示，2月经常帐盈余为2.81万亿日圆(252.6亿美元)，为2016年3月以来最大盈余。