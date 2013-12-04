国际油市：布兰特原油涨向113美元，重要油管如期运转消息提振美国原油

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月10日
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
“市场一直对这条输油管道何时开始运作充满臆测，”辉立期货驻新加坡投资分析师Chee Tat Tan称。“现在至少投资人获知开始的日子，知道该有什么期待。”
0548GMT，布兰特1月原油期货 上涨0.24美元，报每桶112.86美元，上日结算价升1.17美元。美国原油期货 涨1.17美元，报97.21美元，周二结算价涨2.22美元。
“我认为市场对(输油管道开通的消息)可能反应过度，因此今天稍后或出现一些修正，”Tan指出。
布兰特原油24小时分析图，请点选：
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伊朗和伊拉克的评论或使布兰特油价涨势受到抑制，两国表示计划日产出将各增加约100万桶，称石油输出国组织(OPEC)其他成员需为他们的增产让出空间。
OPEC周三将于维也纳开会，会中料把2014年上半年日产量目标维持在3,000万桶不变。
布兰特原油较美国原油的溢价CL-LCO1=R从周二收盘的16.58美元缩窄近1美元，至15.63美元。
美国石油协会(API)数据显示，上周美国原油库存减少1,240万桶，中止此前连续10周库存增加的势头。美国原油亦受此消息支撑。
更受瞩目的美国能源资料协会(EIA)库存数据将于周三1530GMT出炉。
路透调查预估上周美国原油库存料增加30万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 王翔琼/徐文焰)
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
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路透东京4月10日 - 日本财务省周一公布数据显示，2月经常帐盈余为2.81万亿日圆(252.6亿美元)，为2016年3月以来最大盈余。