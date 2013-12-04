欧元区数据：11月综合PMI下滑至51.7，民间部门复苏失去动能

不过这仍较初值的51.5提高，且是连续第五个月高过50荣枯分水岭。

Markit首席分析师Chris Williamson称，“PMI终值确认欧元区经济复苏在11月势头变弱。增长步伐如此不堪压力，的确令人担心。”

11月服务业PMI终值从上月的51.6降至51.2，不过高过初值的50.9。

受德国经济增长强于预期带动，欧元区17国作为一个整体，在今年年初摆脱经济衰退。但上月的路透调查显示，欧元区本季经济增速可能仅有0.2%。

Williamson称，PMI数据也预示了同样的增速，但警告说法国数据提高了该国再陷衰退的可能性。意大利PMI也显示其下行趋势将延续至第十个季度。

不过，德国民间部门11月以近两年半以来最快速度增长，新订单、未完工订单和聘雇指标全线上扬。

各国经济成长的分歧迹象，将令周四预定召开的欧洲央行(ECB)政策会议讨论更为复杂。(完)