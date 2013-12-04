《全球汇市》美元回落，因投资者在美就业报告等事件发生前锁定获利

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月10日
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
因此投资者过去几天一直卖出加元，周二把加元兑美元 打压至三年低点1.0673加元。
澳洲央行周二维持利率在2.5%的纪录低点，重申澳元汇率“仍偏高”。
澳元兑美元 周三盘中一度下挫1%至9月初以来最低的0.9045美元，此前数据显示澳洲第三季国内生产总值(GDP)较前季成长0.6%，逊于分析师预估的成长0.8%。
澳元最新报0.9062美元，下跌0.8%。若持续跌穿主要支撑区域0.9050/55，澳元可能会一路跌向年内低点0.8848美元。
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3581 1.3589 -0.06 +2.93 1.3194
美元/日圆 102.56 102.49 +0.07 +18.24 86.74
欧元/日圆 139.31 139.27 +0.03 +21.71 114.46
美元/瑞郎 0.9050 0.9043 +0.08 -1.15 0.9155
英镑/美元 1.6391 1.6391 +0.00 +0.86 1.6251
美元/加元 1.0646 1.0646 +0.00 +7.31 0.9921
澳元/美元 0.9060 0.9136 -0.83 -12.83 1.0393
新西兰元/美元 0.8189 0.8240 -0.62 -1.13 0.8283
澳元/日圆 92.940 93.630 -0.74 +3.12 90.130
新西兰元/日圆 84.000 84.450 -0.53 +16.93 71.840
英镑/日圆 168.12 167.99 +0.08 +19.39 140.82
澳元/新西兰元 1.1054 1.1082 -0.25 -11.85 1.2540
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 隋芬; 审校 张若琪)
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 4/10 沪 康惠制药 732139 2,497 14.57 22.98 国金证券 4/12 4/10 沪 大丰实业 732081 5,180 10.42 22.98 国泰君安 4/12 4/11 深 三超新材 300554 1,300 14.99 22.99 国信证券 4/13 4/11 沪 格尔软件 732232 1,525 18.10 22.91 国融证券 4/13 *4/12 深 正元智慧 300645 1,666.6667 12.35 22.98
路透东京4月10日 - 日本财务省周一公布数据显示，2月经常帐盈余为2.81万亿日圆(252.6亿美元)，为2016年3月以来最大盈余。