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亚洲 | 2013年 12月 4日 星期三 14:31 BJT

《全球汇市》美元回落，因投资者在美就业报告等事件发生前锁定获利

因此投资者过去几天一直卖出加元，周二把加元兑美元 打压至三年低点1.0673加元。

澳洲央行周二维持利率在2.5%的纪录低点，重申澳元汇率“仍偏高”。

澳元兑美元 周三盘中一度下挫1%至9月初以来最低的0.9045美元，此前数据显示澳洲第三季国内生产总值(GDP)较前季成长0.6%，逊于分析师预估的成长0.8%。

澳元最新报0.9062美元，下跌0.8%。若持续跌穿主要支撑区域0.9050/55，澳元可能会一路跌向年内低点0.8848美元。

纽约 当日 今年来 2012年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3581 1.3589 -0.06 +2.93 1.3194

美元/日圆 102.56 102.49 +0.07 +18.24 86.74

欧元/日圆 139.31 139.27 +0.03 +21.71 114.46

美元/瑞郎 0.9050 0.9043 +0.08 -1.15 0.9155

英镑/美元 1.6391 1.6391 +0.00 +0.86 1.6251

美元/加元 1.0646 1.0646 +0.00 +7.31 0.9921

澳元/美元 0.9060 0.9136 -0.83 -12.83 1.0393

新西兰元/美元 0.8189 0.8240 -0.62 -1.13 0.8283

澳元/日圆 92.940 93.630 -0.74 +3.12 90.130

新西兰元/日圆 84.000 84.450 -0.53 +16.93 71.840

英镑/日圆 168.12 167.99 +0.08 +19.39 140.82

澳元/新西兰元 1.1054 1.1082 -0.25 -11.85 1.2540

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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