韩国汇市：韩元小幅收高，在地区风险资产遭遇卖压之际展现韧性

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月10日
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
路透首尔12月4日 - 韩国韩元兑美元 周三收升，在亚洲风险资产因美国货币政策不确定性而遭遇卖压之际，展现出韧性。
韩元兑美元 在本地市场收报1,060.5，仅略高于周二收盘位1,061.2，因市场受到来自进出口商的企业交易主导。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 张明钧)
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 4/10 沪 康惠制药 732139 2,497 14.57 22.98 国金证券 4/12 4/10 沪 大丰实业 732081 5,180 10.42 22.98 国泰君安 4/12 4/11 深 三超新材 300554 1,300 14.99 22.99 国信证券 4/13 4/11 沪 格尔软件 732232 1,525 18.10 22.91 国融证券 4/13 *4/12 深 正元智慧 300645 1,666.6667 12.35 22.98
路透东京4月10日 - 日本财务省周一公布数据显示，2月经常帐盈余为2.81万亿日圆(252.6亿美元)，为2016年3月以来最大盈余。