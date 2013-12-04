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亚洲 | 2013年 12月 4日 星期三 14:22 BJT

韩国汇市：韩元小幅收高，在地区风险资产遭遇卖压之际展现韧性

路透首尔12月4日 - 韩国韩元兑美元 周三收升，在亚洲风险资产因美国货币政策不确定性而遭遇卖压之际，展现出韧性。

韩元兑美元 在本地市场收报1,060.5，仅略高于周二收盘位1,061.2，因市场受到来自进出口商的企业交易主导。(完)

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