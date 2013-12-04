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亚洲 | 2013年 12月 4日 星期三 14:24 BJT

韩国股市：创近三周最低收位，受美联储缩减刺激政策疑虑拖累

路透首尔12月4日 - 韩国股市周三降至近三周以来最低收位，受累于外资抛售韩股，因他们担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能提前缩减刺激政策。

韩国综合股价指数(KOSPI) 收低1.1%，报1,986.80点，创11月14日以来最低收位。

外资卖超4,046亿韩元(3.8127亿美元)韩股，创6月21日以来最大卖超规模，对大盘构成打压。

现代汽车 周三挫跌2.5%，连续第五日下跌，因11月汽车销量下滑且日圆 走软，料将录得4月首周以来的最差周度表现。(完)
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