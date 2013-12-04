中国股市：沪综指放量收升1.3%至近三个月新高，上海自贸区板块领涨

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月10日
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
路透北京12月4日 - 中国股市沪综指周三放量收升1.3%，至近三个月收盘新高。分析师指出，今日大盘高开高走，个股板块呈普涨态势，其中上海自贸区为首的改革概念股领涨，再度激发场内人气，短线指数仍可看高一线。
沪综指 收报2,251.762点，涨29.092点或1.31%，上一收盘高点为9月12日的2,255.60点；上证A股今日成交额1,351亿元人民币，较上日1,006亿元大增逾三成。
“证监会明确了IPO重启的时间表以后呢，行情发生了比较明显的逆转，利空出尽变成利好。”招商证券分析师章红宝指出，IPO开闸的负面情绪逐步被市场消化，新股发行重启前，管理层应该着意为新股发行营造一个良好的市场环境。
今日上海自贸区概念股浦东金桥 与外高桥 等均收于涨停位。他认为，短期自贸区板块作为市场热点可能还会持续一段时间。
央行上海总部副主任兼上海分行行长张新周二指出，大部分有关自贸区的金融支持措施争取用三个月时间落地实施，用一年左右时间基本形成可复制、可推广的金融管理模式。
沪深300指数 收报2,475.135点，涨1.32%；沪深300指数期货主力12月合约 尾盘报2,482.2点，涨1.08%，成交825,384手。(完)
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--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 4/10 沪 康惠制药 732139 2,497 14.57 22.98 国金证券 4/12 4/10 沪 大丰实业 732081 5,180 10.42 22.98 国泰君安 4/12 4/11 深 三超新材 300554 1,300 14.99 22.99 国信证券 4/13 4/11 沪 格尔软件 732232 1,525 18.10 22.91 国融证券 4/13 *4/12 深 正元智慧 300645 1,666.6667 12.35 22.98
路透东京4月10日 - 日本财务省周一公布数据显示，2月经常帐盈余为2.81万亿日圆(252.6亿美元)，为2016年3月以来最大盈余。