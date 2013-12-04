修正-离岸人民币：远东宏信将发三年期债券，初步指导利率为5.5%

路透香港12月4日 - 根据路透所获的销售文件，中国金融综合服务机构--远东宏信 将发行三年期人民币债券，初步指导利率为5.5%。

远东宏信今年3月发行的三年点心债目前在二级市场5.449/4.739%，该期债票面利率为4.50%。