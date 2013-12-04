香港新股：中国光大银行IPO初步接获基础投资者近14亿美元订单--IFR

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月10日
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
路透香港12月4日 - 据汤森路透旗下IFR周三报导称，中国光大银行 香港首次公开发售（IPO）初步接获10名基础投资者总共接近14亿美元订单，相当于集资额的七成以上。
报导并称，这些基础投资者包括美国对冲基金D.E. SHAW、中国海运（集团） 、中融国际信托。认购金额最大的是中国海运，达8亿美元。
报导指出，基础投资者最终名单和认购金额有待确定。
已在上海上市的光大银行，是次拟在港发售H股筹资高至18亿美元。（完）
(编译 雷美珍；审校 黄凯)
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 4/10 沪 康惠制药 732139 2,497 14.57 22.98 国金证券 4/12 4/10 沪 大丰实业 732081 5,180 10.42 22.98 国泰君安 4/12 4/11 深 三超新材 300554 1,300 14.99 22.99 国信证券 4/13 4/11 沪 格尔软件 732232 1,525 18.10 22.91 国融证券 4/13 *4/12 深 正元智慧 300645 1,666.6667 12.35 22.98
路透东京4月10日 - 日本财务省周一公布数据显示，2月经常帐盈余为2.81万亿日圆(252.6亿美元)，为2016年3月以来最大盈余。