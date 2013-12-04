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货币新闻 | 2013年 12月 4日 星期三 15:36 BJT

香港新股：中国光大银行IPO初步接获基础投资者近14亿美元订单--IFR

路透香港12月4日 - 据汤森路透旗下IFR周三报导称，中国光大银行 香港首次公开发售（IPO）初步接获10名基础投资者总共接近14亿美元订单，相当于集资额的七成以上。

报导并称，这些基础投资者包括美国对冲基金D.E. SHAW、中国海运（集团） 、中融国际信托。认购金额最大的是中国海运，达8亿美元。

报导指出，基础投资者最终名单和认购金额有待确定。

已在上海上市的光大银行，是次拟在港发售H股筹资高至18亿美元。（完）

(编译 雷美珍；审校 黄凯)
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