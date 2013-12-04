中国新债: 民生银行下周三将招标13.67亿元信贷ABS

路透北京12月4日 - 中国民生银行股份有限公司 周三公告称，将于下周三(11日)发行今年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券(ABS)，规模13.6657亿元人民币，分为优先A档、B档和次级档三个品种，发行金额分别为9.85、1.9和1.9157亿元。

该ABS优先档为浮息品种，基准为一年期定存利率。采用单一利差(荷兰式)招标方式，优先A档招标基本利差区间为2.7%-3.4%，优先B档则为3.8%-4.5%。次级档采用数量招标方式，无票面利率。

本期ABS采用双评级制，中诚信国际和中债资信对本期ABS优先A档的评级均为AAA，对优先B档的评级则均为A+。由中诚信托担任发行人和受托人，中信证券 为主承销商。

该ABS具体招标时间为12月11日下午14:00-15:00，12月12日为分销日和缴款日，起息和信托设立日则为12月13日。

近期，三大政策性银行和邮储等大型商业银行纷纷公告开展资产证券化业务。

中国人民银行11月中称，进一步扩大信贷资产证券化试点，将有利于金融支持经济结构调整和转型升级，可以有效优化金融资源配置、盘活存量资金。下一步，银行业金融机构要选择符合国家政策导向的贷款证券化，并在证券化基础上将有效的信贷资源向经济发展的薄弱环节和重点领域倾斜，特别是用于小微企业、三农、棚户区改造和基础设施等建设。