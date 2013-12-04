标题新闻：澳洲国库部长周三与绿党达成协议，取消政府债务上限

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月10日

--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。