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亚洲 | 2013年 12月 4日 星期三 15:33 BJT

中国期市：大连玉米淡定收平，转基因进口被拒事件影响有限

中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种         合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)     1402     50,360      0.38      290,264 
         黄金(au)     1406     244.95     -0.53      165,916 
         螺纹钢 (rb)  1405      3,713      0.43    1,591,704 
         橡胶 (ru)    1405     19,615      0.67      205,498 
 大商所  豆粕 (m)     1405      3,369      0.36    1,825,756 
         豆油 (y)     1405      7,262     -0.44      916,540 
         焦炭 (j)     1405      1,637      0.80      238,206 
 郑商所  白糖 (sr)    1405      4,962      0.00      487,608 
         棉花 (cf)    1405     18,760      0.08       68,930 
 中金所  沪深300(if)  1312    2,482.2      1.09       98,011 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 
 (发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)
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