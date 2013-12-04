中国期市：大连玉米淡定收平，转基因进口被拒事件影响有限

中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1402 50,360 0.38 290,264 黄金(au) 1406 244.95 -0.53 165,916 螺纹钢 (rb) 1405 3,713 0.43 1,591,704 橡胶 (ru) 1405 19,615 0.67 205,498 大商所 豆粕 (m) 1405 3,369 0.36 1,825,756 豆油 (y) 1405 7,262 -0.44 916,540 焦炭 (j) 1405 1,637 0.80 238,206 郑商所 白糖 (sr) 1405 4,962 0.00 487,608 棉花 (cf) 1405 18,760 0.08 68,930 中金所 沪深300(if) 1312 2,482.2 1.09 98,011 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)