路透基点：上海申迪集团与浦发银行签署金融服务协议--新华

路透香港12月4日 - 据新华网报导，上海迪士尼主题乐园的运营商--上海申迪集团已经同上海浦东发展银行签署合作协议，浦发银行将提供包括银团贷款在内的一系列金融服务。

新华网周二报导，浦发银行同意满足申迪在区域开发和重点项目建设等方面的融资需求。

申迪集团于2012年2月从12家中资银行获得一笔129.15亿元人民币融资，以支持上海迪士尼项目一期建设及配套设施。浦发银行与国家开发银行及中国交通银行共同牵头主办。

由于2月融资规模未达到预期目标210亿元，申迪于2012年3月接洽数家银行以保留100多亿元的信贷额度和额外争取9亿元贷款。不过据当地银行消息人士透露，后来并没有什么实质性结果。

根据上海迪士尼度假区的网站，该度假区2013年4月动工，初始投资约为245亿元人民币以建设主题乐园，并进一步投资45亿元建设酒店、大型的零售、餐饮和娱乐中心。