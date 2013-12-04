台湾债市：10年券殖利率连二日走升，美就业数据料强劲令持券保守

* 十年期公债殖利率随美债弹升 * 市场观望美国非农就业数据 * 五年期公债殖利率因经济表现疲弱而走滑 路透台北12月4日 - 台湾10年期102/10公债殖利率周三收升，主要反映美债殖利率弹升，市场认为周五美 国将公布的非农就业数据强劲，令持券心态保守。 此外，交易员也表示，10年期公债交割之后，证券商持券较多、浮额待清的现况，也令持券的信心偏弱。 市场倾向待美国周五的非农就业数据公布之后，再进场持券，令目前交易急冻、持券心态保守。 “这期标债证券商拿了多一点，他们比较急着丢。”一位大型银行交易员表示。 上周五10年期增额发行公债中，证券业得标比重占四业之冠、达54%，而银行得标比重40%、票券业0.29% 、保险业5.71%。 该期公债于今日交割。 美国11月就业可能继续稳健增长，失业率下降，这可能使美国联邦储备理事会(美联储/FED)更接近缩减大 规模货币刺激政策。 美国公债价格周二上扬，受助于美国联邦储备理事会(FED/美联储)的两次购债操作，以及美国股市走低， 部分原因是担忧美联储将较部分交易商预期的时间提前开始缩减刺激规模。指标10年期公债 价格 上升8/32，收益率报2.772%，较周一尾盘低3个基点。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/11 -0.70 1.0850 1.0850-1.0958 7.5 10 102/10 +0.60 1.7210 1.7100-1.7245 37.0 交易员表示，由于上周台湾公布的今、明年景气预估，官方相当保守，这令央行货币政策没有动弹的空间 ，短券受到激励，五年期公债102/11期殖利率收跌。 上周五台湾主计总处下修今年全年GDP至仅有1.74%、鸭年更预估仅有2.59%、低于市场的预期。(台湾经济 成长率相关新闻请见 ) 也有银行业交易员认为，近半年以来，由于美国宽松政策缩减的预期不止，令银行持券保守。时近年底， 补券需求浮现。此外，上一波十年期公债102/10期殖利率向上弹升过程中，1.74-1.75%见到买盘进场，预估这 将会是10年期公债的有力支撑。 只不过，该交易员指出，本周五的美国非农就业数据攸关FED的宽松政策退场的时程，预料该数据将有强 劲的复苏表现，这使得市场心生观望。因此，即便目前10年期公债殖利率水位已达投资价值，且目前养券利差 也不差，但银行料将等待数据公布之后再酙量进场。 若计算目前10年期公债殖利率在1.7%以上，与银行业隔拆利率约0.4%，两者相差达130点。 交易员估计，五年期公债102/11期明日殖利率区间料在1.08-1.10%；十年期公债殖利率料在1.70-1.73%。 本周全球重要经济数据以及事件分别有： 周四有美国第三季GDP、个人消费者支出物价指数、10月工厂订单和英国及欧洲央行利率决定； 周五有德国10月工业订单、美国路透/密西根大学消费者信心指数初值、非农就业指数。 30 102/9 没有成交 20 102/8 2.0550 15 102/1 没有成交 10 102/10 1.7210 5 102/11 1.0850 2 102/7 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)