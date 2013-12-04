亚洲橡胶：TOCOM期胶受油价支撑小幅收高，但股市疲弱限制升幅

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月10日
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
布兰特原油周三升向每桶113美元，美国原油则上涨超过1美元至五周高位。此前有报导称一条重要输油管将如期展开运作，帮助减轻美国重要石油枢纽的供应瓶颈。
日本股市日经指数周三创下六周以来最大单日跌幅，在昨日触及六年收盘高位后，投资者赶在本周五美国11月非农就业报告出炉前了结获利。
上海期货交易所成交最活跃的5月橡胶合约 上涨130元人民币，收报每吨19,615元。
新加坡商品交易所近月1月橡胶合约 最新交投于每公斤233.0美分，上涨1.1美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华; 审校 王翔琼/高琦)
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 4/10 沪 康惠制药 732139 2,497 14.57 22.98 国金证券 4/12 4/10 沪 大丰实业 732081 5,180 10.42 22.98 国泰君安 4/12 4/11 深 三超新材 300554 1,300 14.99 22.99 国信证券 4/13 4/11 沪 格尔软件 732232 1,525 18.10 22.91 国融证券 4/13 *4/12 深 正元智慧 300645 1,666.6667 12.35 22.98
路透东京4月10日 - 日本财务省周一公布数据显示，2月经常帐盈余为2.81万亿日圆(252.6亿美元)，为2016年3月以来最大盈余。