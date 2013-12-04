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亚洲 | 2013年 12月 4日 星期三 15:24 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶受油价支撑小幅收高，但股市疲弱限制升幅

布兰特原油周三升向每桶113美元，美国原油则上涨超过1美元至五周高位。此前有报导称一条重要输油管将如期展开运作，帮助减轻美国重要石油枢纽的供应瓶颈。

日本股市日经指数周三创下六周以来最大单日跌幅，在昨日触及六年收盘高位后，投资者赶在本周五美国11月非农就业报告出炉前了结获利。

上海期货交易所成交最活跃的5月橡胶合约 上涨130元人民币，收报每吨19,615元。

新加坡商品交易所近月1月橡胶合约 最新交投于每公斤233.0美分，上涨1.1美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华; 审校 王翔琼/高琦)
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