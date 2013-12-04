《中国数据观测》11月进出口均料取得7%左右同比增幅，内外需求平稳增长

* 公布内容: 中国2013年11月进出口贸易数据 * 公布时间: 12月8日（周日） --调查结果 : 指标 11月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构 数 出口(%) 7.1 2.8-10.3 5.6 2.9 22 进口(%) 7.2 3.3-9.1 7.6 0 22 贸易顺差(亿美元) 217 148-330 311 196.3 19 --数据要点： 最新路透调查结果显示，中国11月进出口都有望录得7%左右的同比增速。出口方面外需 继续改善，且去年基数较低；而得益于中国经济增长企稳，内需有望继续拉动进口平稳增长 。 接受路透调查的22个机构中值显示，11月中国出口料取得7.1%的同比增速，较前月同比 5.6%有所改善；11月进口则料增长7.2%，较前月7.6%略有回调。当月贸易顺差料在217亿美 元水平，亦较前月311亿美元收窄。 从调查结果看，各机构对出口增速能否继续保持反弹趋势仍然存在分歧，其预测区间在 2.8%-10.3%。 兴业银行首席经济学家鲁政委认为，11月出口增速可能回落。原因是旺季过后，11月的 运输需求表现平淡，多条航线运力收缩，市场运价月初涨后再次回调。 中信证券的研究报告则称，欧美PMI处于扩张区间，且11月工作日较10月增加，预计11 月进出口绝对金额较10月进一步改善。未来2个月，基数将对外贸增速形成扰动，11月进口 基数和12月出口基数先后出现显着抬升。 国信证券的报告指出，目前新兴市场最动荡时期已过，发达经济体增长前景也在逐步改 善，中国出口增速已常态化回归。11月PMI新出口订单和进口指数均有所改善，且去年同期 进出口增速均显着下滑（尤其是出口），留下了一个较低的基数。。 商务部发言人沈丹阳曾于11月表示，未来两个月甚至更长时间，中国的外贸行业面临持 续的多方面困难，完成今年全年外贸增长8%的目标有困难，但不是没可能。 欲浏览中国所有经济数据,请点选 ;欲了解数据页面,请点选 以下为本次路透调查结果： 预测机构 出口同 进口同 顺差（亿美元 比 比 ） 4CAST 8.0 7.6 217 澳新银行 6.0 7.0 191 交通银行 5.0 7.5 160 美银美林 4.1 7.3 153 国开证券 7.2 9.1 248 招商证券 7.5 7.8 274 中金 7.0 7.0 208 中信证券 6.0 5.5 214.5 大和资本市场 6.3 5.8 ~ 德意志银行 10.0 9.0 230 光大证券 9.8 8.3 237 国信证券 8.0 7.6 217 海通证券 9.2 7.6 240 高频经济 2.8 6.4 148 宏源证券 6.0 3.7 ~ 华创证券 6.5 7.6 ~ 兴业银行 4.0 5.0 200 上海证券 10.3 3.3 330 申银万国 10.1 8.7 237 瑞银 8.0 5.5 250 华宝信托 6.5 7.0 200 西班牙对外银 8.2 5.9 247 行 注：～为数据无法提供。 （完） (发稿 罗晟; 审校 李然/杨淑祯)