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市场报道 | 2013年 12月 4日 星期三 15:44 BJT

《汇市简讯》欧元/美元的61.8%回档位1.3628承压

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* 欧元/美元整体仍偏于下行

* 近期挑战1.3628的多次努力都以失败告终，该水准为1.3833-1.3295跌势的61.8%回档位

* 料将继续在较厚的一目均衡云区内交投

* 云区目前覆盖1.3469-1.3695

* 浏览技术图表，请点选(link.reuters.com/ryn25v)

(编译 高琦 审校 徐文焰)
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