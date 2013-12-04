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货币新闻 | 2013年 12月 4日 星期三 16:16 BJT

离岸人民币:台湾第一银行三年期宝岛债询价利率3.3-3.4%--消息

路透台北12月4日 - 两位消息人士周三表示，台湾第一金控 旗下第一银行预定发行三年期宝岛债(在台湾发行的人民币计价债券)，目前以3.30-3.40%的利率在市场询价。

随着金管会开放陆企来台发行宝岛债，炒热宝岛债市场投资气氛，除了中国交通银行 香港分行及中国农业银行 香港分行相继完成定价并将于下周二正市挂牌上柜，台资银行宝岛债也有所进展。

一位消息人士指出，现在不只是陆银在做宝岛债询价作业，第一银行三年期宝岛债也初步以3.3-3.4%在市场探询中。

“今天一银宝岛债也开始询价!”另一位消息人士称。

此前第一银行向路透表示，金管会已核准第一银行发行30亿人民币宝岛债，今年预计首批发行三年期宝岛债10亿元人民币。

此外，近日路透陆续引述消息人士表示，中国银行 香港分行预定发行两年期及三年期两档宝岛债，目前以两年期利率3.15%、三年期3.25-3.30%的利率在市场询价。 中国建设银行 香港分行预定发行三年期宝岛债，则以3.30%的利率在市场询价。 (完) (记者 詹静宜 审校)
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