离岸人民币:台湾第一银行三年期宝岛债询价利率3.3-3.4%--消息

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月10日
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
路透台北12月4日 - 两位消息人士周三表示，台湾第一金控 旗下第一银行预定发行三年期宝岛债(在台湾发行的人民币计价债券)，目前以3.30-3.40%的利率在市场询价。
随着金管会开放陆企来台发行宝岛债，炒热宝岛债市场投资气氛，除了中国交通银行 香港分行及中国农业银行 香港分行相继完成定价并将于下周二正市挂牌上柜，台资银行宝岛债也有所进展。
一位消息人士指出，现在不只是陆银在做宝岛债询价作业，第一银行三年期宝岛债也初步以3.3-3.4%在市场探询中。
“今天一银宝岛债也开始询价!”另一位消息人士称。
此前第一银行向路透表示，金管会已核准第一银行发行30亿人民币宝岛债，今年预计首批发行三年期宝岛债10亿元人民币。
此外，近日路透陆续引述消息人士表示，中国银行 香港分行预定发行两年期及三年期两档宝岛债，目前以两年期利率3.15%、三年期3.25-3.30%的利率在市场询价。 中国建设银行 香港分行预定发行三年期宝岛债，则以3.30%的利率在市场询价。 (完) (记者 詹静宜 审校)
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 4/10 沪 康惠制药 732139 2,497 14.57 22.98 国金证券 4/12 4/10 沪 大丰实业 732081 5,180 10.42 22.98 国泰君安 4/12 4/11 深 三超新材 300554 1,300 14.99 22.99 国信证券 4/13 4/11 沪 格尔软件 732232 1,525 18.10 22.91 国融证券 4/13 *4/12 深 正元智慧 300645 1,666.6667 12.35 22.98
路透东京4月10日 - 日本财务省周一公布数据显示，2月经常帐盈余为2.81万亿日圆(252.6亿美元)，为2016年3月以来最大盈余。