离岸人民币:台湾第一银行三年期宝岛债询价利率3.3-3.4%--消息

路透台北12月4日 - 两位消息人士周三表示，台湾第一金控 旗下第一银行预定发行三年期宝岛债(在台湾发行的人民币计价债券)，目前以3.30-3.40%的利率在市场询价。

随着金管会开放陆企来台发行宝岛债，炒热宝岛债市场投资气氛，除了中国交通银行 香港分行及中国农业银行 香港分行相继完成定价并将于下周二正市挂牌上柜，台资银行宝岛债也有所进展。

一位消息人士指出，现在不只是陆银在做宝岛债询价作业，第一银行三年期宝岛债也初步以3.3-3.4%在市场探询中。

“今天一银宝岛债也开始询价!”另一位消息人士称。

此前第一银行向路透表示，金管会已核准第一银行发行30亿人民币宝岛债，今年预计首批发行三年期宝岛债10亿元人民币。