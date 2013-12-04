《张旭阳专栏》银行资管业务良性发展之本：建立栅栏、回归本源

(作者为路透中文新闻特邀撰稿人,文章仅代表本人观点，本文最初来源是作者在中国光大银行理财支持实体经济及资产管理业务发展内部研讨会上的发言)

近来，“大资管”、“泛资管”成为业内经常谈论的话题之一。在金融脱媒、利率市场化、金融深化，以及中国社会、经济结构变化的大背景下，资产管理行业的发展空间巨大。特别是对银行而言，新的市场环境要求银行业必须对自身的运行模式进行深刻变革，这种变革应使银行建立更有效的信贷资产配置机制和更多元的市场化业务，这种变革应把银行从传统银行变身为数据分析者、集成服务商、撮合交易者和财富管理者。商业银行要从靠“借给人钱赚钱”，到“给人管理钱赚钱”。

从国际金融业的数据也可以看到，全球资产管理行业的管理资产规模远大于银行业务资产规模。因此，长远看资产管理市场潜力巨大。但在金融监管去杠杆，信用风险、流动性风险不断累积、互联网金融蓬勃发展的当下，资产管理业务如何走得更远需要我们认真思考。

结合中国资产管理行业目前发展的实际，资产管理业务良性有序发展的路径选择至少应有以下两点需要把握。一是建立栅栏、回归本源。主要谈银行资产管理业务面临的压力与制度框架设计；二是边界突破，同业竞合，主要想说明新形势下的“大资管”跨界布局。

包括银行理财在内的资产管理业务，本质上是受托代客业务，资产管理机构按与投资者事先约定的投资范围进行资产组合配置和投资管理，投资收益与风险由投资者承担，资产管理机构履行受托、尽责的义务并收取管理费。

任何存在刚性兑付的理财产品本质上都是借贷关系而非受托资产管理关系，都应对资产管理机构比照银行的监管要求计算风险资产并有充足的资本做支持，以防止监管套利。这也是08年国际金融危机后，国际金融监管机构提出“栅栏”原则以防范不同性质的业务过度交叉所带来的风险隐匿与扩散的主要原因。

例如，在2013年 1月开始实施的国际会计准则第十条修正案（IFRS10）就明确规定，判断金融机构发行的理财产品或设立的对冲基金是否在金融机构自身资产负债表外核算不再单纯根据理财协议所载明的法律关系，而是看银行对理财产品或基金是否有实际“控制权”。如果其风险收益实质由银行承担，则产品或基金应在银行表内核算并计算风险资产，以避免金融机构借所谓的表外理财产品隐匿风险。

因此，中国资产管理行业的制度框架设计、业务发展模式首先需要坚持的原则就是如何在法律形式与业务实质上回归代客的本源，使基础资产的风险与收益能够过手给投资者。否则，我们要讨论的就不是“资产管理业务如何走得更远”的问题，而是“能不能走得下去的问题”。

对商业银行理财业务而言，既要看到中资商业银行的理财产品是我国利率市场化和资产证券化发展进程缓慢，企业直接融资市场欠发达和投资者投资渠道匮乏的背景下银行创新的产物，且经过十年的发展，目前超过十万亿规模的银行理财产品在波动的市场环境中为投资者带来了持续投资收益的同时，连通了投资与融资，推动了我国利率市场化的进程，促进了中国金融投资体系有效前沿面的逐步形成；也要看到，银行理财产品以约定收益率方式为主的发行模式以及法律地位缺失等问题，使得银行理财业务的风险收益隔离、过手机制没有真正确立，尽管法律协议上明确客户承担风险，但刚性兑付的现象客观存在。

约定收益率的发行方式使得理财产品所投资基础资产的利率风险、市场风险没有传递给投资者，又由于银行声誉的背书，使得信用风险也没有传递给投资者，从而不可避免地刻上了影子银行的烙印。各行银行理财产品的发行收益率，实际反映了各行的筹资成本，其收益差别更多是各行之间的信用溢价，而不完全是理财管理能力的差别。

尽管由于银行相对审慎的风险管理政策、过去十年中国经济持续的增长以及银行自身的盈利能力支持，使得银行理财业务截止目前还风险可控，但相对有利的外部环境已经发生变化。一是经济结构调整、去杠杆、去产能，必然带来流动性风险和信用风险的累积；二是在利率市场化条件下，银行盈利能力下降，银行间的并购将会出现。银行自身难保，又如何保证理财产品的刚性兑付。银行理财原有模式必然难以为继。

因此，资产管理行业以及银行理财业务也应该遵循“栅栏”原则，在风险隔离的前提下，把银行理财业务的风险、收益传递给投资者，使得银行理财业务回归资产管理的本源。

在我的理解中，栅栏能够成立应该有三个前提条件：第一是风险可隔离，第二是风险可计量，第三是风险可分散。

金融业要解决的核心问题是“风险的处置与定价”。在银行主导的间接融资体系中，风险是被管理的。金融风险是通过银行的客户关系管理与持续信用风险监测（贷后管理）、模式/模型选择与组合管理得以控制的，储户（投资者）仅承担银行的信用风险而不承担银行贷款所对应的基础资产的风险。

而在以金融市场为主导的直接融资体系中，风险处置要靠分散。普通投资者是无法进入基础资产，包括股票和债券发行企业的管理运营当中去的，而只能通过基金为代表的资产管理机构通过组合投资、动态管理来分散风险，通过对开放式产品的认购赎回，用脚投票来选择风险的承担和不承担。

因此，直接融资体系中风险控制的主要手段是依靠专业化的资产管理与财富管理机构，以分散化的风险转移为主要控制手段，投资者直接承担了基础资产的风险，但由于资产管理机构的动态管理与组合投资，单一基础资产的风险被层层分解，最终能够被不同风险偏好的机构投资者、个人投资者所承受。只有理财业务或是资产管理业务的投资风险最终被投资者承担以后，才能使投资者真正获得风险收益；才能使原来集中在银行系统的信用风险得以转移出来，真正促进直接融资的发展与中国金融结构的转型；也才能使理财或是资产管理业务能够摆脱银行或是资产管理机构自身资产负债表或资本金的束缚，从而走得更远。

这也正是今年10月，监管机构推出“理财直接融资工具”与“理财管理计划”的初衷。

“银行理财直接融资工具”和“银行理财管理计划”这一配套业务框架制度设计的提出是在银行理财业务框架内，为了继续发挥银行理财业务为投资者创造财产性收入、推动实体经济发展、促进银行转型等积极作用的同时，解决理财业务存在的信息不透明、影子银行隐形风险积累、通道业务放大金融杠杆等问题，按照“栅栏”原则，分别在理财业务的资产端和投资端做出的规范性安排。

“银行理财直接融资工具”是一种由商业银行作为发起管理人设立、直接以单一企业的债权融资为资金投向，在指定的登记托管结算机构（中央国债登记结算公司）统一登记托管、由合格投资者（银行理财管理计划）进行投资交易、在指定制定渠道进行信息披露的标准化投资载体（SPV）。

“银行理财管理计划”有别于传统的银行理财产品，是商业银行发行的开放式、无预期收益率、仅投资银监会认可的标准金融工具（债券、理财直接融资工具等）并独立开户、单独管理、单独建账和单独核算的理财产品。

“工具”是在信托型、合伙制之外的一种特殊目的载体（SPV），在法律形式上起到风险隔离与破产远离的作用，并保证理财资金与实体经济一一对应，避免脱实向虚。工具的创设引入外部评级、公开发行、集中薄记、持续报价、连续估值、以及最高80%的自我投资，并在向“计划”管理银行披露相关信息，使得非标准的基础资产转化为可交易、可估值、透明的标准金融产品。

“计划”则借助另一个基金化的特殊目的载体，通过动态管理（开放式）、组合投资、公允估值（非预期收益率）、信息透明，做到分散风险并将基础资产的投资收益于风险过手给投资者，银行只收取管理费。因此，“计划”的特性确立以“工具”的可交易、可估值为基础，“工具”的风险传递以“计划”的组合投资为要件，工具是立栅、计划是横杆，两者缺一不可，构成了理财业务坚实的栅栏。

与很多媒体着重分析“工具”对债券的替代或是对通道业务的冲击不同，我们认为整体框架设计重点不在“工具”，而在“计划”。通过理财管理计划的动态管理、组合投资解决了单一投向的集中度风险以及实体经济需要长期资金但资金端需要流动性的矛盾，增加了理财业务与实体经济的拟合程度，特别是通过“理财管理计划”的发行，促进银行理财产品向开放式净值产品转型，破除刚性兑付，使得理财业务回归本源，这是整体框架设计终点，而理财直接融资工具本身可能只是这一历史过程中的过渡产品。

随着“计划”的大量发行并被投资者逐渐接受，银行理财逐步演变为中国债券市场最大的机构投资者，不仅赋予了银行应对金融脱媒与利率市场化的有效防御武器，也促进债券等直接融资市场的发展。一个强大的债券市场或债权直接融资市场与一个强大的资产管理行业相互配合。像海绵一样，银行资管的厚度可以吸纳债券市场化可能的违约风险，将会使得中国债券市也能破除刚性兑付，真正变身为企业直接融资，债券市场的发行主体层次更加丰富，信用溢价更符合企业自身的信用状况，银行理财投资的方向肯定是以公募市场债券为主。

希望通过新老理财产品一段时间的并行，这些改革措施能够使得我们的理财业务在未来两三年取得政策制定制高点，因为很多时候监管政策制定带有偶发性，这可能是由一篇报道引发，也可能是由高层领导批示所引发，但政策是否符合市场导向存在疑问。通过专业化取向的监管政策制定，保证我们理财发展路径选择符合市场化的方向，是理财业务制度创新的重点。如果继续刚性兑付，理财业务将会占用银行的资本金以及银行资产负债表的资源，必将受制于银行发展边界的限制。只有银行理财产品从法律形式到业务实质真正回归代客业务、回归资产管理，银行理财才能随着金融脱媒、利率市场化的进一步发展，真正做大。所以说建立栅栏，回归本源是资产管理业务能够走得更远的前提条件。

间接融资体系以银行为主导，而在以金融市场为主导的直接融资体系中，资产管理行业连接投融资，具有核心地位，没有资产管理业务的良性发展，就不可能有间接融资到直接融资的转换。正所谓守正出奇，资产管理行业应坚守代客理财的本源和专业的资产配置、组合管理、风险平衡的理念，根据新的市场环境，跨界布局寻找新的收益驱动因素与资金获得方式，资产管理行业之路应该可以走得更远。 （作者任职中国光大银行零售业务部）