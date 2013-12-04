金属期市：伦铜小涨，美元走跌为商品市场带来缓解

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月10日
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
0711GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.46%，报每吨6,992美元，上日收盘几乎持平。
期铜价格周二曾触及每吨6,938美元的两周低位，距离11月19日触及的三个月低点6,910美元不远。
上海期货交易所主力2月期铜合约 小涨0.38%，收报每吨50,360元人民币。
美国11月就业可能继续稳健增长，失业率下降，这可能使美联储更接近缩减大规模货币刺激政策。
新华社报导，中国领导人在周二召开的政治局会议上承诺，将在2014年加快经济改革，同时保持政策稳定性和连续性。
其他金属方面，经纪商Triland Metals表示，锌的技术支撑在每吨1,810-1,820美元，若跌破该区域，则会引来进一步卖盘。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 王翔琼/徐文焰)
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 4/10 沪 康惠制药 732139 2,497 14.57 22.98 国金证券 4/12 4/10 沪 大丰实业 732081 5,180 10.42 22.98 国泰君安 4/12 4/11 深 三超新材 300554 1,300 14.99 22.99 国信证券 4/13 4/11 沪 格尔软件 732232 1,525 18.10 22.91 国融证券 4/13 *4/12 深 正元智慧 300645 1,666.6667 12.35 22.98
路透东京4月10日 - 日本财务省周一公布数据显示，2月经常帐盈余为2.81万亿日圆(252.6亿美元)，为2016年3月以来最大盈余。