金属期市：伦铜小涨，美元走跌为商品市场带来缓解

0711GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.46%，报每吨6,992美元，上日收盘几乎持平。

期铜价格周二曾触及每吨6,938美元的两周低位，距离11月19日触及的三个月低点6,910美元不远。

上海期货交易所主力2月期铜合约 小涨0.38%，收报每吨50,360元人民币。

美国11月就业可能继续稳健增长，失业率下降，这可能使美联储更接近缩减大规模货币刺激政策。

新华社报导，中国领导人在周二召开的政治局会议上承诺，将在2014年加快经济改革，同时保持政策稳定性和连续性。

其他金属方面，经纪商Triland Metals表示，锌的技术支撑在每吨1,810-1,820美元，若跌破该区域，则会引来进一步卖盘。(完)

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