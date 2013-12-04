《汇市简讯》若英国服务业PMI强劲，则英镑/美元有望挑战1.6450

0737GMT

* 如果在0928GMT出炉的英国11月服务业PMI数据好于预期，则料将提振英镑

* 预估11月服务业PMI为62.0，10月时为62.5。英国11月制造业和建筑业PMI都超越预期

* 英镑/美元在期权障碍位1.6450下方挂有卖单。1.6443是周一触及的高点

* 1.6437是周二高点

* 亚洲盘低点在1.6378。1.6380是1月2日高点，1.6397是之后高点