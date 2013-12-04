中国电信：工信部正式向国内三大运营商发放4G牌照--官媒

中国新华社“中国独家报道”的新浪微博随后亦发布同样消息，并援引工信部称，“三家运营企业均已开展TD-LTE规模网络试验，TD-LTE技术完善和产业发展的成熟度已具备规模商用的条件。”(完) (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)