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货币新闻 | 2013年 12月 4日 星期三 16:42 BJT

中国电信：工信部正式向国内三大运营商发放4G牌照--官媒

路透北京12月4日 - 中国“央视新闻”(CCTV)新浪微博周三发布消息称，工信部正式向国内三大电信运营商发放4G牌照。

“工信部（今日）正式向中国移动通信集团公司、中国电信集团公司和中国联合网络通信集团有限公司颁发‘LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务（TD-LTE）’经营许可，”微博消息称。

中国新华社“中国独家报道”的新浪微博随后亦发布同样消息，并援引工信部称，“三家运营企业均已开展TD-LTE规模网络试验，TD-LTE技术完善和产业发展的成熟度已具备规模商用的条件。”(完) (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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