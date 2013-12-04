《Russell专栏》沙特上调油价，与市场形势格格不入

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北4月10日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,402亿台币。
然而，当布兰特-迪拜原油价差在9月9日触及每桶7.1美元的高点后转势，沙特却继续提高面向亚洲的OSP。
根据12月3日的布兰特-迪拜原油价差和沙特1月OSP，沙特最近一次提高OSP，将其较布兰特-迪拜原油价差缩窄至每桶仅0.65美元。
自布兰特-迪拜原油升水9月创高点每桶4.2美元以来，价差已经大幅下跌。
如欲查看布兰特-迪拜原油价差和沙特OSP图表，请点选(link.reuters.com/rym25v)
亚洲炼厂利润率也在回升，但是再度受沙特上调油价的打压。
据路透数据，亚洲炼油商似乎并未赚取高额利润，一家新加坡炼厂产出较迪拜原油的利润为每桶4.38美元。
尽管这比起11月的每桶3.91美元、10月的每桶3.57美元已经有所改善，但仍低于12个月移动均值6.18美元。
亚洲炼油商不太可能把沙特上调OSP看作合理之举，这可能会刺激他们向别处寻找现货原油。
伊拉克和伊朗当然都希望增加原油销售，伊拉克将在2014年成为中国第二大原油供应国。
伊拉克已经承诺，2014年每日向中国供应88.2万桶的原油，较2013年高出68%。伊拉克出口增长受助于该国愿意以沙特船货的折扣价出售。
伊朗也希望，近期与西方在核计划问题上关系缓和，将推动该国原油出口增加。但和谈协议限制伊朗每日出口不得超过100万桶。
科威特和阿联酋预计也将增加出口，它们并不愿意将市场份额拱手让给伊拉克和伊朗。
这些市场动态均表明，沙特不可能长期将OSP维持在高位，上调1月OSP之后，可能会紧接着连续几个月的下调。(完) (译文审校 隋芬)
路透台北4月10日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,402亿台币。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
整体来看，上周农产品走势明显强于工业品，易盛农期指数连续四周出现阴线之后反转上攻，高点为1140.86，低点为1117.63点。截至4月7日收盘，报收于1131.22点，结算价为1132.04点，较前一周上涨0.58点或0.05%，成交456.7万手，持仓236.9万手。