《Russell专栏》沙特上调油价，与市场形势格格不入

然而，当布兰特-迪拜原油价差在9月9日触及每桶7.1美元的高点后转势，沙特却继续提高面向亚洲的OSP。

根据12月3日的布兰特-迪拜原油价差和沙特1月OSP，沙特最近一次提高OSP，将其较布兰特-迪拜原油价差缩窄至每桶仅0.65美元。

自布兰特-迪拜原油升水9月创高点每桶4.2美元以来，价差已经大幅下跌。

如欲查看布兰特-迪拜原油价差和沙特OSP图表，请点选(link.reuters.com/rym25v)

亚洲炼厂利润率也在回升，但是再度受沙特上调油价的打压。

据路透数据，亚洲炼油商似乎并未赚取高额利润，一家新加坡炼厂产出较迪拜原油的利润为每桶4.38美元。

尽管这比起11月的每桶3.91美元、10月的每桶3.57美元已经有所改善，但仍低于12个月移动均值6.18美元。

亚洲炼油商不太可能把沙特上调OSP看作合理之举，这可能会刺激他们向别处寻找现货原油。

伊拉克和伊朗当然都希望增加原油销售，伊拉克将在2014年成为中国第二大原油供应国。

伊拉克已经承诺，2014年每日向中国供应88.2万桶的原油，较2013年高出68%。伊拉克出口增长受助于该国愿意以沙特船货的折扣价出售。

伊朗也希望，近期与西方在核计划问题上关系缓和，将推动该国原油出口增加。但和谈协议限制伊朗每日出口不得超过100万桶。

科威特和阿联酋预计也将增加出口，它们并不愿意将市场份额拱手让给伊拉克和伊朗。