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货币新闻 | 2013年 12月 4日 星期三 16:11 BJT

中美关系：美国副总统拜登表示美中两国必须扩大务实合作

在拜登访华之前，中国政府宣布在涵盖争议岛屿的区域建立防空识别区，招致美国、日本和韩国的抗议。

这一议题成为拜登周二与日本方面会谈的主要内容。(完)
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