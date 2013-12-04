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亚洲 | 2013年 12月 4日 星期三 16:01 BJT

日本金融：日本邮政控股称不会大举减持日债，当前持仓近2万亿日圆

路透东京12月4日 - 日本邮政控股公司周三表示，不会大幅削减日本公债的持仓量，重申不扰乱债市是一种“社会责任”。日本邮政控股持有约2兆(万亿)日圆的日本公债。

公司社长西室泰三告诉记者，就算其他公共基金考虑要重新审视偏重债券的投资策略，日本邮政会坚守当前立场。

日本邮政控股计划2015年进行首次公开发行(IPO)，当前正面临提升回报的压力。(完)

(编译 隋芬; 审校 田建华)
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