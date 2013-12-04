中国债市：利率互换延续升势，受外资机构坚决做多带动

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月10日
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
路透上海12月4日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周三延续上日升势，受某国外投行看多长期利率走势的影响，海外NDIRS市场普涨，境内IRS亦在外资机构做多带动下全线走高。
交易员指出，尽管资金面渐趋缓和，但IRS最近并未现明显回落，显示市场对于未来利率走向仍不乐观，短期内IRS仍有向上可能。
“接着涨呗，外资很坚决的往上搞，五年的（IRS）昨天收盘在4.77%，今天到4.82%了，”上海一券商交易员称。
她谈到，上周现券收益率跌幅不小，但当时IRS的跌幅就比较有限，“本来中资（机构）还想往下做，但外资坚决顶住了。”
她预计，IRS的多空角力短期可能还会延续，不过以目前基本面和政策面看，似乎做多的形势还是更有利一些。
银行间市场周三主要质押式回购 加权利率延续回落态势，其中机构融出七天的意愿较上日提升，而14天因价格相对偏高，至问津者偏少。交易人士认为，趋向和缓的流动性，应对明日存款准备金清算，及330亿元人民币逆回购到期料无虞
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 4.6870/4.7910 4.6377/4.7180 4.6857/4.7637 4.7743/4.8620 4.7445/4.9945
上日 4.6825/4.7800 4.5846/4.6621 4.6321/4.7071 4.7100/4.7934 4.6863/4.9513
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变动 +0.0045/+0.0110 +0.0531/+0.0559 +0.0536/+0.0566 +0.0643/+0.0686 +0.0582/+0.0432
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年11月人民币IRS成交的名义本金总额为2,657亿元，较10月的1,693.69亿元增近六成。(完) (发稿 边竞; 审校 黄凯)
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 4/10 沪 康惠制药 732139 2,497 14.57 22.98 国金证券 4/12 4/10 沪 大丰实业 732081 5,180 10.42 22.98 国泰君安 4/12 4/11 深 三超新材 300554 1,300 14.99 22.99 国信证券 4/13 4/11 沪 格尔软件 732232 1,525 18.10 22.91 国融证券 4/13 *4/12 深 正元智慧 300645 1,666.6667 12.35 22.98
路透东京4月10日 - 日本财务省周一公布数据显示，2月经常帐盈余为2.81万亿日圆(252.6亿美元)，为2016年3月以来最大盈余。