中国债市：利率互换延续升势，受外资机构坚决做多带动

路透上海12月4日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周三延续上日升势，受某国外投行看多长期利率走势的影响，海外NDIRS市场普涨，境内IRS亦在外资机构做多带动下全线走高。

交易员指出，尽管资金面渐趋缓和，但IRS最近并未现明显回落，显示市场对于未来利率走向仍不乐观，短期内IRS仍有向上可能。

“接着涨呗，外资很坚决的往上搞，五年的（IRS）昨天收盘在4.77%，今天到4.82%了，”上海一券商交易员称。

她谈到，上周现券收益率跌幅不小，但当时IRS的跌幅就比较有限，“本来中资（机构）还想往下做，但外资坚决顶住了。”

她预计，IRS的多空角力短期可能还会延续，不过以目前基本面和政策面看，似乎做多的形势还是更有利一些。

银行间市场周三主要质押式回购 加权利率延续回落态势，其中机构融出七天的意愿较上日提升，而14天因价格相对偏高，至问津者偏少。交易人士认为，趋向和缓的流动性，应对明日存款准备金清算，及330亿元人民币逆回购到期料无虞

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.6870/4.7910 4.6377/4.7180 4.6857/4.7637 4.7743/4.8620 4.7445/4.9945

上日 4.6825/4.7800 4.5846/4.6621 4.6321/4.7071 4.7100/4.7934 4.6863/4.9513

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变动 +0.0045/+0.0110 +0.0531/+0.0559 +0.0536/+0.0566 +0.0643/+0.0686 +0.0582/+0.0432

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。