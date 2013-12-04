香港股市：自31个月高点进一步下跌，美联储缩减购债传言再起

恒生指数 收低0.8%至23,728.7点。恒指周一收在2011年4月21日以来最高。恒生国企指数 下跌0.7%。

米高梅中国 跳涨4.8%，此前在高盛的最具上涨潜力个股名单中米高梅中国挤下Melco Crown。高盛分析师的2014年澳门博彩业前景看法中调升所有个股目标价，使得周三博彩类股走势受到激励。

新华社周二稍晚报导称，中央政治局首度召开会议分析研究2014年经济工作，提出明年将保持政策连续性和稳定性，并强调走新型城镇化道路，出台实施国家新型城镇化规划，积极稳妥推进土地管理制度改革。