香港股市：自31个月高点进一步下跌，美联储缩减购债传言再起

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月10日
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
恒生指数 收低0.8%至23,728.7点。恒指周一收在2011年4月21日以来最高。恒生国企指数 下跌0.7%。
米高梅中国 跳涨4.8%，此前在高盛的最具上涨潜力个股名单中米高梅中国挤下Melco Crown。高盛分析师的2014年澳门博彩业前景看法中调升所有个股目标价，使得周三博彩类股走势受到激励。
新华社周二稍晚报导称，中央政治局首度召开会议分析研究2014年经济工作，提出明年将保持政策连续性和稳定性，并强调走新型城镇化道路，出台实施国家新型城镇化规划，积极稳妥推进土地管理制度改革。
中国人行周三也发表声明，在中国人民银行近日发布支持中国(上海)自由贸易实验区多项举措后，央行上海总部副主任兼上海分行行长张新表示，大部分金融支持措施争取用三个月时间落地实施，用一年左右时间基本形成可复制、可推广的金融管理模式。 (完)
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 4/10 沪 康惠制药 732139 2,497 14.57 22.98 国金证券 4/12 4/10 沪 大丰实业 732081 5,180 10.42 22.98 国泰君安 4/12 4/11 深 三超新材 300554 1,300 14.99 22.99 国信证券 4/13 4/11 沪 格尔软件 732232 1,525 18.10 22.91 国融证券 4/13 *4/12 深 正元智慧 300645 1,666.6667 12.35 22.98
路透东京4月10日 - 日本财务省周一公布数据显示，2月经常帐盈余为2.81万亿日圆(252.6亿美元)，为2016年3月以来最大盈余。