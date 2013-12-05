《香港报摘》--其他报纸重要消息12月5日

* 明报：

--中银香港 伙银联在香港推出“香港商户收单人民币结算”服务，即日起商户以银联结帐的款项，可选择以人民币清算，目前已有莎莎 、周大福 、Sogo百货、东方表行 及裕华五间商户参加。中银信用卡总经理苏诚信指出，现时每日银联消费约一成来自这五间商户。

--港交所网站显示，内地大型百货营运商金鹰商贸 上月29日斥资966万港元，以每股均价2.41港元，增持同业百盛 400万股，令持股比例升至4.64%，而金鹰董事长王恒个人于百盛持股比例则升至5.01%。 * 星岛日报：

--财政部在港发行的第五批人民币零售国债，于今天下午2时截止认购。今次零售国债首度引入证券行分销，但证券渠道认购反应平平，综合多家证券行认购额仅7,700万元人民币。不过，市场消息指，这批国债只接受散户认购，昨天已录超购，成绩已算理想。 * 苹果日报：

--在柬埔寨经营赌场的金界控股 主席Timothy McNally表示，集团有意在柬埔寨的周边国家大展拳脚，现时亦正瞄准泰国、缅甸及越南三地，准备随时开赌“做庄”。

--道富环球资深董事总经理Kevin Anderson称，近期中资股并非长远升势，仅为反弹，三中全会后其组合并无大改变，亦避开情绪主导的“主题性”的股份。他解释，长远对中国结构股乐观，但中国仍有“坏增长”风险，即中国无法摆脱过去的增长模式。 * 东方日报：

--新鸿基地产 “分身家”疑云有新进展，离岸信托公司Clariden LeuTrust（Cayman）申报持有其中一份，相信是郭老太邝肖卿“分拆”出来的新地股份，但未有申报该信托的持有人。 * 文汇报：

--汇丰银行亚太区顾问梁兆基预估，明年香港经济将平稳发展，增长幅度与今年相若，料约为3%-4%，通胀率则约为4%-5%，失业率总体偏低，消费及投资将继续畅旺。 * 大公报：

--临近年尾，为赶及尾班车的新股充斥市场，新世界发展集团创办人“彤叔”郑裕彤再度发力抽新股。今次获得彤叔垂青的是以销售电壁炉为主的内地企业中国创意家居。据悉，彤叔透过旗下周大福 入股中国创意家居，成为该公司的基础投资者。(完)