《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--12月4日

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月10日
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
路透香港12月4日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:07时,1港元=0.78554人民币 )
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示,A股相对H股的最新加权平均溢价为-3.48%,低于上交易日收盘的-4.86%.
公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 3.83 5.53 0.88 建设银行 4.46 6.21 0.91 中国银行 2.84 3.71 0.97 农业银行 2.66 3.94 0.86 招商银行 11.13 16.32 0.87 中信银行 4.13 4.44 1.18 交通银行 4.26 5.65 0.96 民生银行 8.61 9.15 1.20 中国人寿 16.42 25.60 0.82 中国平安 44.25 75.40 0.75 中国太保 19.55 32.15 0.77 中信证券 13.38 20.75 0.82 新华人寿 24.81 28.55 1.11 海通证券 12.39 13.94 1.13 华能国际 5.64 7.36 0.98 大唐发电 4.72 3.44 1.75 华电国际 3.30 3.26 1.29 中煤能源 5.43 5.11 1.35 中国神华 17.24 25.80 0.85 中国石油 8.20 9.00 1.16 兖州煤业 10.20 8.38 1.55 中国石化 4.94 6.55 0.96 上海石化 2.84 2.23 1.62 中海油服 25.07 23.75 1.34 仪征化纤 2.98 1.49 2.55 中国铝业 3.95 2.85 1.76 江西铜业 15.47 14.88 1.32 洛阳钼业 6.95 3.30 2.68 紫金矿业 2.43 1.76 1.76 马钢股份 1.81 2.29 1.01 鞍钢股份 3.42 5.94 0.73 重庆钢铁 2.62 1.24 2.69 海螺水泥 18.87 31.75 0.76 洛阳玻璃 4.97 1.40 4.52 北人股份 8.28 3.05 3.46 中联重科 6.01 7.81 0.98 金隅股份 7.69 7.12 1.37 中国国航 4.27 6.00 0.91 东方航空 3.07 3.13 1.25 南方航空 2.97 3.46 1.09 中国远洋 3.59 4.12 1.11 中海集运 2.78 2.13 1.66 中集集团 15.29 16.04 1.21 中海发展 5.05 5.49 1.17 宁沪高速 5.88 9.87 0.76 深高速 3.91 3.64 1.37 成渝高速 3.00 2.42 1.58 皖通高速 4.15 4.60 1.15 广深铁路 3.05 3.78 1.03 中国南车 5.55 7.19 0.98 中国交建 4.41 6.44 0.87 中国铁建 5.40 8.66 0.79 中国中铁 2.98 4.39 0.86 长城汽车 45.01 47.25 1.21 比亚迪 36.03 39.20 1.17 广汽集团 9.31 9.83 1.21 青岛啤酒 45.12 65.30 0.88 广州药业 29.06 28.85 1.28 新华制药 4.79 2.10 2.90 海信科龙 11.21 10.86 1.31 南京熊猫 8.55 3.99 2.73 晨鸣纸业 4.92 3.39 1.85 上海医药 15.93 18.84 1.08 中兴通讯 16.81 17.40 1.23 东方电气 12.73 14.26 1.14 潍柴动力 21.24 34.10 0.79 东北电气 2.45 0.93 3.35 广船国际 17.19 18.24 1.20 经纬纺机 9.30 5.75 2.06 昆明机床 4.76 2.18 2.78 一拖股份 10.13 6.67 1.93
附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 4/10 沪 康惠制药 732139 2,497 14.57 22.98 国金证券 4/12 4/10 沪 大丰实业 732081 5,180 10.42 22.98 国泰君安 4/12 4/11 深 三超新材 300554 1,300 14.99 22.99 国信证券 4/13 4/11 沪 格尔软件 732232 1,525 18.10 22.91 国融证券 4/13 *4/12 深 正元智慧 300645 1,666.6667 12.35 22.98
路透东京4月10日 - 日本财务省周一公布数据显示，2月经常帐盈余为2.81万亿日圆(252.6亿美元)，为2016年3月以来最大盈余。