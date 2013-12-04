《汇市简讯》200小时移动均线料将再度成为欧元/美元走势的关键点

* 200小时移动均线是欧元/美元日内交投的关键点

* 200小时移动均线上方的停止单追逐，令昨日的买盘基调得到确立

* 200小时移动均线切入位1.3567有亚洲多头逢低买入，与周二开盘情况迥异

* 在1.3550敲进买单，此为小时云区的底部，下方挂有停止单

* 1.3500和21日移动均线切入位1.3508是强劲支撑，有买单敲入

* 1.3620-30区域仍有大量卖单。1.3628为1.3833-1.3295跌势的61.8%回档位。